وفاة مؤسس «مناهضة الشعر» نيكانور بارا عن 103 أعوام

توفي شاعر تشيلي الكبير «المناهض للشعراء» نيكانور بارا، الذي أحدث ثورة في اللغة الشعرية، عن عمر يناهز 103 أعوام.

وقالت الرئيسة ميشيل باشيليه، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «فقدت تشيلي واحداً من أعظم المؤلفين في تاريخ أدبنا، وصوتًا رائعًا فريدًا في الثقافة الغربية».

وتوفي بارا في منزله في لاس كروسيس، التي تقع على مسافة 120 كيلومتراً غرب العاصمة سانتياجو دي تشيلي.

وعرف بارا بأنه مؤسس «مناهضة الشعر»، وهو نوع أدبي يتميز بأنه ينبذ الأبطال، عن طريق استخدام لغة مباشرة وعامية، واستخدام مبتكر للمفردات والقواعد.

وقال مؤلف القصيدة الأشهر (قصائد وقصائد مضادة) عام 1954: «كان الشعر جنة الحمقى.. حتى جئت واستقررت هنا مع سفينتي الدوارة».

وحصل بارا في عام 2011، على جائزة ميغيل دي ثيربانتس للآداب باللغة الإسبانية، وهي أكبر جائزة أدبية تمنح سنوياً من قبل وزارة الثقافة الإسبانية، كما رشح أيضاً لجائزة نوبل في الآداب.