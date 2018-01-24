العثور على دودة عمرها 508 أعوام في قاع البحر بكولومبيا

قالت مجلة "لايف ساينس" العلمية المتخصصة إن علماء عثروا أسفل الأرض الطينية في قاع البحر بجزيرة كولومبيا البريطانية، على دودة غريبة الشكل يبلغ عمرها 508 اعوام.

وأوضحت المجلة العلمية أن تلك الدودة قد تكون بداية الطريق لفك لغز تطور الكائنات الحية على كوكب الأرض.

وأشار العلماء إلى أن تلك الدودة لا تشبه غيرها من الديدان الموجودة في تلك المنطقة، حيث عثر برأسها على اثنين من المخالب والمغطاة بكثير من الشعيرات التي تغطي جزءا كبيرا من جسم الدودة ورأسها، ووجد فيها على ما يشبه "الفم" أيضا، وغيرها من المكونات الموجودة في الكائنات الأكثر تطورًا.

وقالت كارما نانغلو، صاحبة هذا الاكتشاف وطالبة الدكتوراه في قسم علوم البيئة والأحياء التطورية في جامعة "تورنتو" الكندية، والباحثة في متحف "أنتاريو الملكي"، إن هذا الكشف قد يكون "بداية حقيقية" لحل لغز تطور الكائنات الحية.

وأشارت إلى أن تلك الدودة لا يتخطى حجمها 1 بوصة (2.5 سنتيمتر)، ورغم ذلك تتمتع بعدد من العناصر الحيوية الدقيقة الموجودة حديثا في الكائنات الحية.