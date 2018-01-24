مقتل فتى طعنا بسكين داخل مدرسة في المانيا

برلين: اعلنت الشرطة الالمانية القبض على فتى يبلغ 15 عاما يشتبه بانه طعن الثلاثاء فتى اخر يبلغ 14 عاما في حنجرته داخل احدى المدارس.

حصلت الوقائع حوالى الساعة الثامنة (07,00 ت غ) داخل مدرسة بمدينة لونن بغرب البلاد.

واستنادا الى بيان مشترك اصدرته النيابة العامة وشرطة دورتموند، فإن الفتى المشتبه به كان قد اتى الى المدرسة برفقة والدته من اجل موعد مع مساعِدة اجتماعية.

وهذا الفتى المعروف لدى الشرطة بسبب طبعه العدائي، كان مقررا ان يُعاد دمجه في هذه المدرسة بعد ان كان التحق بمدرسة اخرى. وخلال انتظاره لرؤية المساعدة الاجتماعية دخل بمواجهة مع الفتى البالغ 14 عاما والذي كانت تربطه به علاقة سيئة سابقا، واقدم على قتل هذا الاخير بطعنة من سكين في حنجرته.

ووفقا لوسائل اعلام المانية، فإن المراهقَين الإثنين ألمانيّان، فيما يحمل الفتى المشتبه به ايضا جواز سفر كازاخستانيًّا.