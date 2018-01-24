محافظة العلا تعلن عن برامج إبتعاث لجامعات عالمية

الرياض: أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا الواقعة غرب السعودية عن إطلاقها برنامجاً تنموياً يهدف إلى تطوير الكفاءات والكوادر الوطنية، ومنحهم الفرصة لتطوير مهاراتهم الفنية والقيادية، للمشاركة في حركة التنمية المستقبلية للمحافظة، وذلك من خلال برنامج ابتعاث لدراسة التخصصات العلمية والتقنية، واكتساب مهارات الابتكار والإبداع، وريادة الأعمال من أجل دعم التوجه الاستراتيجي للمحافظة.

ويهدف البرنامج إلى ابتعاث الطلاب والطالبات من أبناء محافظة العلا إلى مؤسسات تعليمية عالمية في الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وغيرها من الدول، للحصول على درجة الدبلوم أو البكالوريوس أو الماجستير في مجالات السياحة والضيافة وعلم الآثار والتاريخ وعدد من التخصصات الأخرى، التي تخدم جهود تنمية وتطوير المحافظة.

ويأتي هذا الاهتمام بالمحافظة كونها من أهم المناطق الأثرية والثقافية في المملكة.

وجاء إطلاق «برنامج الهيئة الملكية لمحافظة العلا للابتعاث» خلال مؤتمر صحافي أُقيم على مسرح إدارة التعليم بمحافظة العلا، وحضره ممثلون عن الهيئة الملكية، ، وممثلو إدارة التعليم والمؤسسات التعليمية بالمحافظة، وممثلو وسائل الإعلام المحلية.

وقال محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا الأمير بدر بن عبدالله، معلقاً على إطلاق برنامج الابتعاث: «يعكس هذا البرنامج حرص القيادة على إعداد جيل يمتلك المعرفة العلمية المتخصصة ومقومات القيادة وريادة الأعمال والابتكار، لدعم إسهام المحافظة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وذلك بما تمتلكه المحافظة من مقومات تراثية وثقافية وحضارية وطبيعية، ستضعها بمشيئة الله تعالى في خريطة السياحة العالمية».

وكانت الهيئة دشَّنت حسابها في تويتر بحيث تعلن عن برامجها وتواصلها مع المهتمين في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الهيئة الملكية أنشئت بأمر ملكي لما لها من مكانة أهمية تاريخية. يُشار إلى أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع يترأس مجلس إدارة الهيئة .