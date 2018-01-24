العاهل السعودي يستقبل رئيس مجلس النواب الأميركي

إيلاف من الرياض: استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمبركية، إضافة إلى بحث مجالات التعاون الثنائي، والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ورئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية نزار بن عبيد مدني.

كما حضره من الجانب الأميركي، القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة كريستفور هنزل، وعضو الكونغرس رئيس لجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ماك ثورنبيري، وعضو الكونجرس رئيس اللجنة الدائمة للاستخبارات بمجلس النواب ديفين نونيس، وعضو الكونجرس رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب تراي جاودي، وعضو الكونغرس بلجنة الطرق وأساليب البيت الأبيض فيرن بوكانان، وعضوة الكونجرس بلجنة الخدمات المسلحة ليز تشيني، وعضوة الكونجرس بلجنة الدوائر العسكرية بمجلس النواب ستيفاني ميرفي، وعضو الكونغرس بلجنة التخصيص بمجلس النواب سكوت تايلور، ومستشار الأمن القومي بمكتب رئيس مجلس النواب جيف دريسلر.