عبدالله الثاني: متفائل بالعلاقات مع إسرائيل

نصر المجالي: في أول تعليق على الاعتذار الإسرائيلي عن حادثة السفارة في عمّان ومقتل مواطنين أردنيين، أعرب الملك عبدالله الثاني عن تفاؤله من تحسن العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عن الملك عبد الله الثاني قوله في تصريح لموفد "صوت إسرائيل" على هامش مشاركته في منتدى دافوس إنه "يفضل رؤية النصف الممتلئ من الكأس في العلاقات مع إسرائيل، وأن يبقى متفائلا".

وقال: "حتى بعد أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان والاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل يمكن المضي قدمًا في بلورة حل سياسي في حال أبدت الأطراف المعنية الرغبة في ذلك".

وكان الأردن أعلن أن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تلقّت مذكرة رسمية من وزارة الخارجية الإسرائيلية عبّرت فيها عن أسف الحكومة الاسرائيلية وندمها الشديدين إزاء حادثة السفارة الإسرائيلية في عمّان، التي وقعَت في يوليو من العام الماضي، وأسفرت عن مقتل أردنيين اثنين، وهي الحادثة التي أدت إلى توتر شديد في العلاقات بين الجانبين.

اعتذار إسرائيلي

والخميس الماضي، اعتذرت إسرائيل للأردن رسميًا، بشأن مقتل ثلاثة مواطنين أردنيين برصاص إسرائيلي في حوادث وقعت بأوقات مختلفة خلال الأعوام الماضية.

وشمل الاعتذار حادثة مقتل أردنيين اثنين برصاص حارس إسرائيلي بأحد المباني التابعة للسفارة في عمان في 2017، وواقعة مقتل القاضي رائد زعيتر في 2014 برصاص جندي إسرائيلي.

ودفعت إسرائيل تعويضاً قدره 5 ملايين دولار، لذوي قتلى حادثتي السفارة الإسرائيلية والقاضي زعيتر.

ضغط أميركي

وبحسب مراقبين، ضغطت الولايات المتحدة على إسرائيل حتى تتقدم بهذا الاعتذار وتتعهد بالتحقيق من أجل تشجيع الأردن على الانخراط في المسار الجديد لعملية السلام، الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وقبيل زيارة نائب الرئيس مايك بنس الأخيرة لعمّان في إطار جولة شملت مصر وإسرائيل.

وكان الملك علدالله الثاني أكد خلال استقباله بنس على حلّ الدولتين سبيلاً للوصول إلى حل شامل للقضية الفلسطينية، منوها بأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مصدر عدم استقرار، ومعربًا عن مخاوفه من أن لا يكون القرار الأميركي بشأن القدس جزءًا من حل شامل للصراع.

وقالت تقارير إن العاهل الأردني، أجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، حول أوضاع المنطقة، فيما نقلت القناة العاشرة الإسرائيلية، عن مسؤولين إسرائيليين، لم تسمهم، أنه "توجد نوايا للعمل من أجل ترتيب لقاء بين الطرفين قريبا".