السيسي يقدم أوراق ترشحه رسميا لانتخابات رئاسة مصر

تقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأوراق ترشحه رسميا لخوض انتخابات الرئاسة المقررة في مارس/ آذار المقبل.

وحصل السيسي على تزكية 550 نائبا بمجلس النواب، في إطار استكمال مستندات الترشح. ويشترط القانون الحصول على تزكية 20 نائبا على الأقل من أجل قبول طلب الترشح.

كما خضع السيسي لفحوصات طبية أمس في إطار استكمال المستندات.

ويأتي تقديم السيسي أوراق ترشحه بعد يوم من مثول رئيس الأركان المصري السابق، سامي عنان، أمام النيابة العسكرية بعد اتهامه من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة بمخالفة قواعد القانون العسكري بـ"تزوير مستندات والتحريض ضد الجيش وعدم الحصول على إذن مسبق من الجيش قبل إعلانه عزمه خوض السباق الانتخابي الرئاسي".

وقد أمر المدعي العام العسكري بحظر النشر في التحقيقات مع عنان في كافة وسائل النشر، عدا البيانات الصادرة من النيابة بشأنها.

ومن المقرر أن يعلن المحامي والناشط الحقوقي، خالد علي، موقفه من خوض الانتخابات خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم.

وتواصل حملة علي الانتخابية جمع توكيلات لتأييد ترشيحه من مواطنين، حيث يشترط القانون الحصول على تأييد 25 ألف مواطن من 15 محافظة مصرية على الأقل بحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة للترشح لمنصب الرئاسة، وذلك في حال عدم حصوله على تزكية كافية من مجلس النواب.

ويغلق باب الترشح يوم 29 يناير/ كانون الثاني الجاري، وتبدأ عملية الاقتراع في الأسبوع الثالث من مارس/ آذار.