GMT 16:27 2018 الأربعاء 24 يناير GMT 16:31 2018 الأربعاء 24 يناير  :آخر تحديث

المناظرات التلفزيونية الانتخابية في قبرص لا تثير اهتمام المشاهدين

أ. ف. ب.
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نيقوسيا: ذكرت وسائل الاعلام القبرصية الاربعاء ان الناخبين غير مهتمين بالبرامج التلفزيونية المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المرتقبة، بعد ان دفعت المناظرة الوحيدة بين عدد من المرشحين، بالمشاهدين الى تغيير القناة.

وكتبت صحيفة "بوليتيس" ان المناظرة الاولى والوحيدة المباشرة التي شارك فيها المرشحون الخمسة للاقتراع الرئاسي لم تجذب اكثر من 9% من المشاهدين.

وقبل الاستحقاق الرئاسي الاحد المقبل، لم تسجل حماسة لدى الناخبين ما قد يؤثر على مصير مباحثات السلام لاعادة توحيد الجزيرة المتوسطية.

وكانت المفاوضات بين القبارصة اليونانيين والاتراك فشلت العام الماضي.

وبثت المناظرة مباشرة على القنوات الارضية الخمس الرئيسية من دون ان تنجح في جذب عدد كبير من المشاهدين.

وكانت الارقام اسوأ من تلك المسجلة خلال المناظرات للانتخابات الرئاسية الاخيرة في 2013.

وشاهد القبارصة برامج تلفزيونية اخرى، وتبين ان المشاهدين الذين راوحت اعمارهم بين 18 و44 عاما كانوا الاقل اهتماما بالمناظرة.

وتبين ايضا ان المناظرة اثارت اهتمام الاشخاص الذين زادت اعمارهم على 55 عاما.

ويعتبر نيكوس اناستاسياديس الاوفر حظا للفوز بالانتخابات كما اظهرت استطلاعات الرأي. وفي حال فوزه ستكون ولايته الرئاسية الثانية والاخيرة.

لكن من غير المرجح ان يفوز اناستاسياديس (71 عاما) من الدورة الاولى. ويتوقع ان يتنافس في الدورة الثانية في الرابع من شباط/فبراير مع الشيوعي ستافروس مالاس او نيكولاس بابادوبولوس وهو نجل رئيس سابق.


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