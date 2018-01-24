قتيل و13 جريحا في تركيا بسقوط صواريخ اطلقت من سوريا

كيليس: قتل شخص واصيب 13 اخرون الاربعاء بسقوط صواريخ اطلقت من شمال سوريا على مدينة كيليس التركية الحدودية، وفق ما افاد محافظ المنطقة.

واطلقت هذه الصواريخ التي اصاب احدها مسجدا والحق به اضرارا، في اليوم الخامس من الهجوم الذي تشنه انقرة على المقاتلين الاكراد في منطقة عفرين بشمال سوريا.

وأعلن محافظ كيليس محمد تكين ارسلان ان صاروخا ثانيا سقط بعيد ذلك على منزل يبعد مئة متر عن مكان سقوط الصاروخ الاول.

وبعد سقوط الصاروخين، سمع دوي قصف مدفعي تركي في اتجاه سوريا انطلاقا من وسط كيليس بحسب ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس في المكان.

ونسبت وسائل الاعلام التركية هذا القصف الصاروخي الى مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها انقرة "ارهابية" وتريد طردها من منطقة عفرين في شمال سوريا.

وروى الشاهد عبد القادر جياناوغلو لوكالة فرانس برس "كنت في المسجد وحين انهيت الصلاة، وصلت الى محلي. وبعد دقيقة سقطت قذيفة" مضيفا "حصلت ضجة قوية ورأيت على الفور الناس يركضون بذعر".

وتتهم تركيا وحدات حماية الشعب الكردية بانها امتداد في سوريا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا مسلحا في تركيا منذ 1984.