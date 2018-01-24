نمو قياسي لصادرات منتجات الصناعة التقليدية في المغرب

الرباط : حققت صادرات الصناعة التقليدية بالمغرب رقما قياسيا خلال سنة 2017، حيث فاقت نسبة نموها 32.5٪ مقارنة مع 2016، معززة بذلك الوتيرة التصاعدية التي تعرفها منذ سنة 2014.

وقال بيان صادر عن وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية ان جميع منتجات الصناعة التقليدية ساهمت في هذا الأداء الجيد، حيث تصدرت الملابس التقليدية قائمة المنتجات المطلوبة بالخارج بحصة بلغت 23% من رقم معاملات التصدير الإجمالي للقطاع، متجاوزة بذلك مجموعات المنتجات التي تعرف تاريخيا، إقبالا لدى الأسواق الخارجية على غرار الفخار والزرابي.

أما من حيث أسواق الطلب على المنتوج التقليدي المغربي، فقد أظهرت الدول العربية أداء ممتازا خلال سنة 2017، حيث بلغت حصتها من الصادرات 29٪، الشيء الذي مكنها من احتلال مركز الصدارة على رأس الدول المستوردة للصناعة التقليدية، تليها الولايات المتحدة التي تراجعت الى المركز الثاني، محافظة رغم ذلك على نسبة مساهمتها في رقم معاملات الصادرات (23٪).

وحقق قطبي الدار البيضاء ومراكش حصة 78% من رقم معاملات التصدير، ما يؤكد دورهما كقاطرة لصادرات الصناعة التقليدية، هذا مع تميز واضح للعاصمة الاقتصادية التي بلغت نسبة مساهمتها 46٪ . أما مدينة الناظور، فقد حافظت على تموقعها بالمركز الثالث و على تقدمها المستمر، من خلال تسجيلها حصة 14٪ من رقم معاملات التصدير.