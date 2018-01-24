ادارة ترمب تهدد بملاحقة المدن التي تحمي المهاجرين غير الشرعيين

واشنطن: طلبت ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء من مدن وولايات اميركية عدة تسليم وثائق قد تظهر انها "تمنع بصورة غير مشروعة تقاسم معلومات" عن الهجرة غير الشرعية.

وهو اجراء جديد تتخذه السلطات الفدرالية حيال "المدن الملاجىء" والبلديات التي ترفض التعاون مع دائرة الهجرة لوقف المهاجرين السريين.

وبين المدن المعنية بالقرار نيويورك وشيكاغو ولوس انجليس المحسوبة على الديموقراطيين وولايات كاليفورنيا واوريغون وايلينوي.

وفي حال رفض هذه المدن والولايات تقديم الوثائق المطلوبة ستلجأ وزارة العدل الاميركية الى السبل القضائية كما جاء في بيان.

ومنذ اشهر تضيق ادارة ترمب الخناق على هذه المدن محاولة حرمانها من الاموال الفدرالية.

ووصل الامر بجيف سيشنز وزير العدل المتشدد في قضايا الهجرة الى اتهام مدينة سان فرانسيسكو بالتواطؤ في مقتل شابة برصاصة اطلقها مكسيكي دخل سرا الى الولايات المتحدة.

