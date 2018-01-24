أكدت إيران أنه لم تكن مقررة مشاركة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف في فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، رغم تلقيه دعوة رسمية، لكنه رجّح البقاء في طهران للإشراف على تنفيذ الهيكلية الجديدة لوزارة الخارجية.

إيلاف: نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي تقارير عن إلغاء ظريف زيارته إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس في اللحظة الأخيرة.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني شارك في منتديات سابقة لـ(دافوس)، وكانت آخر مشاركاته العام 2017. وقال: بالرغم من تلقي وزير الخارجية دعوة إلى المشاركة في منتدى دافوس ، إلا أنه رجّح البقاء في طهران لغرض الإشراف ومتابعة تنفيذ الهيكلية الجديدة لوزارة الخارجية وأهمية هذا الموضوع بالنسبة إلى شخص الوزير وإلى الجهاز الدبلوماسي، كما إنه لم تكن لديه أي برنامج للقيام بزيارة خارجية في هذه الأيام.

وأوضح قاسمي في تصريح لوكالة (فارس) أن الخطة الأولية لتغيير هيكلية وزارة الخارجية من المبادرات الخاصة بالوزير محمد جواد ظريف، وقد تم بحث هذا الموضوع منذ سنوات عدة في وزارة الخارجية وفي مجموعات العمل ومجلس مساعدي وزير الخارجية.

وقال: خلال العام الأخير قام العديد من المتخصصين والخبراء، فضلًا عن مسؤولين في وزارة الخارجية ومجلس المساعدين، باستعراض خططهم واستكمالها ووضع اللمسات الأخيرة عليها، إضافة إلى ذلك، تم إنجاز الترتيبات الجديدة في جميع مباني الوزارة وفقًا للهيكلية الجديدة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن الهيكلية للوزارة بدأت يوم الأحد 21 يناير الجاري بعد إبلاغ منظمة الشؤون الإدارية والتوظيف، حيث بدأ المساعدون الجدد لوزير الخارجية بمهامهم، لذا يجب في هذه الفترة الإسراع في إتمام التغييرات في بقية الأقسام، لافتًا إلى أن وزارة الخاريجة ليست لديها ساعات إدارية محددة أو أيام عطل، فهي تعمل على مدى 24 ساعة لرصد التطورات في جميع أنحاء العالم.

أهمية الهيكلة

وتابع قاسمي: لهذا السبب وبالرغم من الدعوة الموجّهة إلى وزير الخارجية للمشاركة في منتدى دافوس والقيام بهذه الزيارة، لكن لأهمية تنفيذ الهيكلية الجديدة في أقصر فترة ممكنة والإشراف من قبل شخص الوزير، فقد استوجب بقاؤه في طهران لإدارة الإشراف على تنفيذ الهيكلية الجديدة، والتي يمكن اعتبارها أكبر وأعمق تغيير في هيكلية وزارة الخارجية الإيرانية.

وكانت وكالة رويترز قالت في تقرير لها إن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ألغى في اللحظة الأخيرة زيارة مقررة إلى سويسرا للمشاركة في منتدى دافوس الاقتصادي بسبب كلمة ترمب في المنتدى.

يذكر أن أعمال منتدى دافوس الاقتصادي في دورته الـ48، انطلقت يوم أمس الثلاثاء، وتستمر أعماله حتى يوم الجمعة المقبل تحت شعار "بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك"، بمشاركة حوالى 70 رئيس دولة ورئيس وزراء و340 من كبار الساسة والمسؤولين في العالم.

