دافوس: تطرق رئيس وزراء كندا جاستن ترودو ونظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء في دافوس الى "موقع ايران في المنطقة" بحسب مكتب ترودو.

واللقاء الثنائي على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لم يسبق اعلانه على جدول اعمال ترودو في المنتجع السويسري.

وبحسب مضمون اللقاء الذي كشفته دوائر ترودو "بحث المسؤولان في الامن الاقليمي في الشرق الاوسط وخصوصا وضع عملية السلام. كما بحثا خصوصا في موقع ايران في المنطقة".

ونهاية كانون الاول/ديسمبر في الامم المتحدة تحفظت كندا خلال التصويت على قرار يدين اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.

وبعد قرار دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس اعرب ترودو عن معارضته مؤكدا ان كندا "لن تنقل سفارتها الى تل ابيب".

وبحث ترودو ونتانياهو ايضا في "العلاقات الاقتصادية بين بلديهما" واتفقا على "تحديث اتفاق التبادل الحر بين كندا واسرائيل".

وبعد اتفاق 2015 حول برنامج ايران النووي رفعت كندا جزئيا مطلع 2016 عقوباتها الاقتصادية عن ايران واستأنفت الحوار الدبلوماسي.

