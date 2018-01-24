ترمب يطلب من اردوغان الحد من عملياته العسكرية في سوريا

واشنطن: حض الرئيس الاميركي دونالد ترمب نظيره التركي رجب طيب اردوغان على الحد من عملياته العسكرية في سوريا حيث يشن الجيش التركي منذ خمسة ايام هجوما على المقاتلين الاكراد السوريين المتحالفين مع واشنطن، وفق ما اعلن البيت الابيض الاربعاء.

وخلال اتصال هاتفي، حض ترمب "تركيا على تقليص عملياتها العسكرية والحد منها" طالبا ايضا تجنب "اي عمل قد يتسبب بمواجهة بين القوات التركية والاميركية".

وينتشر نحو الفي جندي اميركي في سوريا ينتمي معظمهم الى القوات الخاصة.

وشدد ترمب على وجوب ان "يركز البلدان جهود جميع الاطراف على الحاق الهزيمة بتنظيم الدولة الاسلامية".

واقر بان تركيا يمكن ان يكون لها "قلق مشروع" على الصعيد الامني، و"اكد الرئيسان ضرورة ارساء الاستقرار في سوريا موحدة لا تشكل تهديدا لجيرانها بمن فيهم تركيا".

