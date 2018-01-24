GMT 21:09 2018 الأربعاء 24 يناير GMT 21:36 2018 الأربعاء 24 يناير  :آخر تحديث

محمد بن سلمان يلتقي مسؤولين أميركيين في جدة

صحافيو إيلاف
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إيلاف من جدة: التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في جدة اليوم الأربعاء، قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الفريق أول جوزيف فوتيل.
جرى خلال اللقاء استعراض التعاون الثنائي في المجال العسكري، والجهود المشتركة في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء تطرق إلى مناقشة آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما التقى ولي العهد السعودي في وقت سابق اليوم، رئيس مجلس النواب الأميركي بول رايان.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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