واشنطن ترفض اجراء انتخابات رئاسية مبكرة في فنزويلا

واشنطن: نددت الولايات المتدة الاربعاء بسعي فنزويلا الى اجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية نيسان/ابريل 2018، معتبرة انها لن تكون حرة ولا نزيهة.

وقرار اجراء الانتخابات اتخذته الجمعية التأسيسية الفنزويلية التي ترى واشنطن انها وسيلة للالتفاف على القواعد الديموقراطية وتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيثر ناورت ان "هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة. ستؤدي فقط الى مفاقمة التوترات الداخلية ولن تسمح بحلها".

واضافت ان هذه الانتخابات "لن تعكس ارادة الفنزويليين وسيعتبر المجتمع الدولي انها منافية للديموقراطية وغير شرعية".

وحضت الخارجية الاميركية فنزويلا على اجراء "عملية انتخابية شفافة تتيح مراقبة دولية ذات صدقية" والوفاء بالتزاماتها الديموقراطية الدولية.

والثلاثاء، اكد مسؤول في الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا ان الرئيس مادورو سيكون مرشحا لاعادة انتخابه.

