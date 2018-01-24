مقتل أربعة اميركيين في الاعتداء على فندق بكابول

واشنطن: قُتل اربعة مواطنين اميركيين واصيب اثنان اخران بجروح في اعتداء نفذته حركة طالبان خلال نهاية الاسبوع الفائت ضد فندق انتركونتيننتال بكابول، على ما اعلنت وزارة الخارجية الاميركية الاربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية هيذر نويرت ان "الولايات المتحدة تدين بشدة الاعتداء" الذي استهدف في عشرين يناير الجاري هذا الفندق الفخم في العاصمة الافغانية. واضافت "نقدم تعازينا الحارة لعائلات الذي لقوا مصرعهم ولاصدقائهم ونتمنى شفاءً عاجلا للمصابين".

وقتل اكثر من 20 شخصا بينهم 14 اجنبيا في الهجوم الذي نفذه ستة عناصر من طالبان قتلوا بدورهم. وهناك سبعة اوكرانيين وفنزويليان يعملان لشركة كام اير الجوية الخاصة وكازاخستاني والماني في عداد القتلى الاجانب.

وبدأ الهجوم مساء السبت عندما اطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في قاعة الطعام قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا احيانا على الفور او ذبحوا.

واعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة اكد فيها ان الفندق الفخم كان "مكتظا بغزاة اميركيين ومن جنسيات اخرى".

