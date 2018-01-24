وزير إماراتي: بدون تعليق.. حماس تشكر إيران لحماية قطر من السقوط

استغرب الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، التي قال فيها إن حماس أخبرته أنها تعلق الأمل على طهران وخط المقاومة، وأنها شكرت إيران لوقوفها إلى الجانب القطري في نزاعها مع السعودية، مما حال دون سقوط قطر!.

إيلاف من دبي: كشف قرقاش أن العديد من المسؤولين الأوروبيين يدركون أن قطر في أزمتها سوق واعدة لكل أنواع العقود، وأن أزمة الدوحة تبقى ثانوية رغم إنفاق الآلة الإعلامية القطرية السخي.

سقوط قطر

وكتب قرقاش مغرّدًا على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن "علي أكبر ولايتي وبدون تعليق؛ "ممثل وفد حماس أبلغني بأنهم يعلقون الأمل على إيران وخط المقاومة، وأعربوا عن شكرهم لإيران، لوقوفها في النزاع السعودي القطري إلى جانب الدوحة، مما حال دون سقوط قطر".

تابع أن "الانطباع العام في حديثي مع العديد من الصحافيين والمتابعين الأوروبيين أن الآلة الإعلامية القطرية، وبرغم إنفاقها السخي، إلا أن أزمة الدوحة تبقى ثانوية، قطر تخاطب جمهورها وتنفق لإقناعهم".

هواجس الدوحة

وأضاف الوزير الإماراتي أن "هواجس الدوحة تشكل فرصة سانحة لشركات أوروبية وبضائعها، ومع هذا فإن الصفقات والعقود لم تغيّر من قلة الاهتمام بورطة الدوحة".

وقطعت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية معها في الخامس من يونيو 2017، قبل أن تصدر قائمة بـ 13 مطلبًا، لكن الحكومة القطرية لم تسجل أي رد إيجابي على هذ المطالب حتى الآن.

مطالب عربية

وكانت قائمة مطالب الدول الأربع، والتي على حكومة قطر تتفيذها، هي: إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على التعاون التجاري، وقطع أي تعاون عسكري، أو استخباراتي مع طهران، ووقف التحريض الإعلامي ضد الدول العربية من قنوات تابعة لقطر، مع وقف بث قناة الجزيرة القطرية، بجانب إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتسليم المُدانين في قضايا إرهاب وفق القوائم التي قدمتها الدول الأربع، وتجميد أرصدة هؤلاء المدانين الهاربين في قطر.