أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء استعداده للخضوع لاستجواب من جانب روبرت مولر المحقق الخاص المكلف التحقيق بحصول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترمب الانتخابية وروسيا.

إيلاف من واشنطن: قال ترمب لصحافيين في البيت الأبيض: "أنا مستعد لفعل ذلك (...) سافعل ذلك تحت القسَم"، مكررًا أنه لم يحصل "أي تواطؤ" بين فريق حملته وروسيا.

تأتي تصريحات الرئيس الأميركي قبل ساعات من توجهه إلى سويسرا للمشاركة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

في 18 يناير الجاري، أعلن محامي ترمب، في مقاطع من مقابلة مع شبكة "سي بي إس"، أن الرئيس الأميركي "يتطلع إلى الجلوس والرد على الأسئلة التي يمكن أن يطرحها" مولر.

وينفي ترمب بشكل قاطع أن تكون حملته تعاونت مع روسيا من أجل تقويض حملة منافسته هيلاري كلينتون. وينطوي المثول امام مولر بالنسبة إلى ترمب على مخاطر قانونية وسياسية.