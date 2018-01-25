مُعطيات مثيرة عن تهريب الحشيش المغربي إلى أوروبا

«إيلاف» من الرباط: كشفت بيانات رسميّة إسبانية عن مُعطيات مثيرة تخص تجارة تهريب الحشيش المغربي إلى إسبانيا، إذ أن نسبة 70 في المائة من الحشيش المغربي تصل إلى إسبانيا، مدرة مبالغ خيالية على تجاره، فيما فرضت الإجراءات الأمنية المشدَّدة على شبكات التهريب البحث عن تقنيات جديدة.

وكتبت "المساء" أن المعطيات ذاتها كشفت ان نسبة فاقت التوقعات من الحشيش القادم من المغرب إنتهت في إسبانيا ، وتم توزيعها فوق التراب الإسباني، مشيرة الى ان قوارب تنقل الحشيش مجهزاً بجهاز تحديد الموقع الجغرافي ترميه في الماء لِيَتِم نقله فيما بعد بواسطة الزوارق السريعة أو القوارب الصغيرة.

وأوضحت المعطيات نفسها أن تحرّكات الشرطة أجبرت بالفعل مافيا وشبكات التهريب على تعديل الطرق التي تدخل بها المخدرات تقليدياً إلى إسبانيا، وَقَد دفعت هذه الكفاءة الأمنية تجارالمخدرات إلى البحث عن بدائل لإدخال المخدّرات إلى أوروبا، حَيْث من المعروف أن الكوكايين يمرّ عبر بلجيكا وهولندا، بينما الحشيش يمرّ عبر طرق تتجاوز مضيق جبل طارق، مثل تلك التي تقود براً إلى ليبيا ومصر، ومن هناك إلى جَنُوب أوروبا عبر شرق البحر الأبيض المتوسط.

مغربي على قائمة أميركا للإرهاب الدولي

وضعت الولايات المتحدة مواطناً مغربياً يحمل الجنسية البلجيكيّة على قائمتها للإرهاب العالمي، ويسمح القرار للحكومة الأميركية بفرض عقوبات وتجميد أصول وممتلكات المغربي، الذي لا يعرف مكانه بعد، فيما كشفت السلطات الأميركيّة أن المغربي يدعى عبد اللطيف جايني، وهو مواطن بلجيكي من أصل مغربي، يُعتقد أنه يقاتل في "الشرق الأوسط".

وأضافت "المساء" أن قرار السلطات الأمنية الأميركية يشمل مطلوباً آخر، وَهُو بريطاني يدعى سيدهارثا دهار، تكشف المعطيات أنه ترك المملكة المتحدة للانضمام إلى تنظيم "داعش" في سوريا، حَيْث حل محل منفذ أحكام الإعدام محمد اموازي، المعروف بلقب "الجهادي جون".

قوات "النُخبة" ومروحيات لاختراق رادارات بارونات المخدّرات

"المساء" كتبت ايضا ان عناصر الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية بالناظور (شمال)، والتي اعتقلت قبل أيام فقط 8 من عناصر القوات المساعدة، لاشتباه في تواطؤهم مع بارونات الاتجار الدولي بالمخدرات، استعانت بمروحيات مجهزة بوسائل متطوّرة، منها معدات لاختراق شبكات الرادارات التي كشفت عنها التحقيقات التي قامت بها السلطات الاسبانية قبل ايام.

مصادر الصحيفة قالت ان مثل هذه الطائرات التي استعملت في عمليّة المسح الجوي لمحاربة الإتجار الدولي بالمخدّرات، تستعمل لأول مرّة في المغرب مسنودة بصور من الأقمار الصناعيّة من أجل تحديد المجال الذي تشتغل فيه شبكات الإتجار الدولي بالمخدّرات.

وأضافت المصادر ذاتها أن العمليّة أشرفت عليها قيادات عليا من الدرك الملكي، بتعليمات صارمة من القائد الجديد للدرك الملكي، الجنرال محمد حرمو، حيث استعان بقوات من "النُخبة" من أجل القيام بعملية مسح شاملة للسواحل المتوسطية التي تستعمل لتهريب المخدرات اعتمادا على قاعدة مُعطيات معلوماتية محينة.

حجز مخدرات في طريقها لمعتقلي حراك الريف

"الصباح" كتبت أن حراس السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء المعروف بعكاشة، أحبطوا أمس الأربعاء، محاولة لتسريب المخدرات إلى سجناء حراك الريف، وعلى الخصوص المعتقل رشيد اعماروش.

وأفادت مصادر متطابقة أنه جرى إيقاف والد المعتقل سالف الذكر، وبحوزته علب سجائر، كان ينوي تسليمها لابنه، وأثناء تفتيشها عثر على كمية من المخدرات داخل علب السجائر، إذ عمد معدها إلى حشو السجائر بها وإعادة تلفيفها حتى لا يفتضح أمرها، وتنطلي الحيلة على الحراس.

ولم يتم حجز المخدرات فحسب، بل انتهت يقظة إدارة السجن إلى حجز هاتف محمول كان يخفيه والد المعتقل، لتسليمه لابنه.

وفور حجز المخدرات والهاتف، جرى إبلاغ النيابة العامة، في انتظار إجراء بحث في الموضوع من قبل الشرطة القضائية المختصة، وتقديم والد المعتقل للعدالة بسبب محاولة تسريب الممنوعات للسجن . وينتظر أن يطول البحث أيضا عن مصدر المخدرات للوصول إلى مزود والد اعماروش، من أجل تحرير مذكرة بحث عنه أو إيقافه.

ملفات حارقة على طاولة الدكالي تتعلق باختلالات قطاع الصحة بالشمال

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الأخبار" التي كتبت أن ملفات حارقة على طاولة الدكالي تتعلق باختلالات قطاع الصحة بالشمال.

وأضافت الصحيفة ذاتها أن ملفات حارقة مرتبطة باختلالات قطاع الصحة بالشمال، تنتظر البت فيها بشكل مستعجل من طرف أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد ، خاصة النقص المهول في الأدوية بالمستشفيات العمومية، والنقص الحاد في الموارد البشرية، والأعطاب المتكررة التي تصيب الأجهزة الطبية ويتم التأخر في إصلاحها، فضلاً عن تدني جودة الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الاستشفائية بجهة طنجة -تطوان – الحسيمة، ما يؤدي إلى ارتفاع مؤشرات الاحتقان والاحتجاجات.