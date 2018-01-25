الهجوم على الفندق في كابول السبت أوقع 25 قتيلا

كابول: قتل 25 شخصا على الاقل في الهجوم على فندق انتركونتيننتال الفخم في كابول السبت كما اعلن مسؤول في وزارة الصحة الافغانية فيما لا تزال ترد معلومات متناقضة عن الحصيلة.

وقال الناطق باسم الوزارة وحيد مجروح "سجلت 25 وفاة في فندق انتركوننينتال كابول: 7 افغان و13 أجنبيا و5 ممن يعتقد أنهم مهاجمون" بعد ساعات من اعلانه عن حصيلة أعلى بكثير اشارت الى سقوط 40 قتيلا.

وقتل 15 أجنبيا في الهجوم بحسب حصيلة اعدتها وكالة فرانس برس استنادا الى سفاراتهم وحكوماتهم.

وهم سبعة اوكرانيين يعملون لدى شركة "كام اير" وفنزويليان (من نفس الشركة) واربعة اميركيين بينهم امرة افغانية اميركية، والمانية من منظمة "شلتر ناو" غير الحكومية وكازاخستاني متعاقد مع شركة اتصالات.

وتم نقل الاجانب المصابين والقتلى الى مستشفى عسكري في كابول.

وقع الهجوم مساء السبت عندما اطلق المهاجمون النار عشوائيا على الموجودين في مطعم الفندق قبل اقتحام الغرف لاحتجاز رهائن قتلوا احيانا على الفور او ذبحوا. واعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤولية الحركة عن الهجوم في رسالة اكد فيها ان الفندق الفخم كان "مكتظا بغزاة اميركيين ومن جنسيات اخرى".

