وثائقي يروي: هكذا تمت سرقة فان كوخ

لندن: عرضت قناة بي بي سي الثانية فيلماً وثائقياً عن أكبر سرقة فنية في القرن الحادي والعشرين بعنوان "سرقة فان كوخ". وقام بدور المحقق البوليسي الذي اقتفى آثار السرقة المؤرخ المختص بالفن اندرو غراهام ديكسون.

قال غراهام ديكسون "أنا لا اتورط كثيراً في عالم الجريمة المنظمة" ثم أضاف مازحاً "ولا أجد نفسي كل يوم جالساً في المقعد الخلفي لسيارة شرطة".

ولكن المؤرخ الفني غراهام ديكسون ليس غريباً على القيام بأدوار لا تمت بصلة الى اختصاصه. فان جولاته عن الفن والمطبخ الايطالي تجمع بين فرعين من فروع الايطالوفيليا.

يروي غراهام ديكسون في الفيلم قصة سرقة لوحتين للفنان فان كوخ صباح يوم السبت 7 ديسمبر 2002 واصفاً السرقة بأنها "اكثر الجرائم الفنية ترويعاً في القرن الحادي والعشرين".

وتبدأ القصة حين توقفت شاحنة خفيفة في ذلك الصباح أمام متحف فان كوخ في امستردام وترجل منها شخصان يحملان سلّماً وبعض العدد في حقيبة للايحاء بأنهما عاملان في مهمة.

يضع اللصان لثاماً على وجيههما ويسندان السلم على جدار المتحف ثم يقتحمان المبنى متسببين في انطلاق اجهزة الانذار. ولكن قبل وصول الشرطة يضع اللصان اثنتين من لوحات فان كوخ تحت ابطيهما ويهربان بهما.

3 دقائق و40 ثانية!

استغرقت العملية كلها 3 دقائق و40 ثانية واختفى اللصان في زحام المدينة.

ويبدو أن اللصين باعا اللوحتين بسعر بخس لا يزيد على 100 الف جنيه استرليني انفقاها على شراء ساعات ورحلات الى مدينة ديزنيلاند للملاهي في باريس قبل القاء القبض عليهما.

ولاحظ نقاد أن الكثير من أسلوب غراهام ديكسون في السرد لا يصلح لبرامج تتناول شؤون الساعة.

فهو يبذخ في تصويب الكاميرا نحو وجهته المقبلة وبعد أن يجري مقابلة مع شرطي أو محقق يتوقف لتحليل المعلومات الجديدة وكأنه يقيّم بورتريه.

كما انه لا يتردد عن استخدام الأقاويل مثل تصريحه "سمعتُ الكثير من الشائعات عن افراد شرطة يتنكرون بملابس قوادين في نابولي ترافقهم شقراوات".

قصة شيقة

ولكن الفيلم كان عموماً قصة شيقة. في النهاية عُثر على اللوحتين مدفونتين تحت الألواح الخشبية لأرضية مطبخ في بيت في مدينة نابولي يملكه والد زعيم عصابة لتجارة المخدرات كان يأمل باستخدامهما ورقتين للمساومة.

ولم تتعرض اللوحتان لتلف يُذكر كما لاحظ غراهام ديكسون خلال حديث مع خبير هولندي بترميم الأعمال الفنية قابله في مجرى تحرياته البوليسية عن هذه الجريمة الفنية الكبرى.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف" و"الغارديان". الأصل منشور على الرابطين ادناه:

http://www.telegraph.co.uk/tv/2018/01/24/stealing-van-gogh-shows-andrew-graha-dixon-work-art-review/

https://www.theguardian.com/tv-and-radio/2018/jan/25/stealing-van-gogh-review-andrew-graham-dixon-art





