الأمم المتحدة تريد تأمين 2,96 مليار دولار كمساعدات لليمن

عمان: حضت الامم المتحدة المجتمع الدولي الخميس على ايجاد حل ينهي الأزمة في اليمن، وعلى جمع 2,96 مليار دولار لتقديم مساعدات عاجلة الى هذا البلد خلال 2018.

وقال منسق الشؤون الانسانية لمنظمة الامم المتحدة في اليمن جيمي مكغولدريك، الذي اعلن الاربعاء انه سيترك منصبه، في مؤتمر صحافي في عمان الخميس ان "هدفنا الآن هو جمع 2,96 مليار دولار لتمويل خطة الاستجابة الانسانية في اليمن للعام 2018".

واضاف "حصلنا العام الماضي على 70% من التمويل اللازم لخطتنا للعام 2017 (التي كانت تهدف لجمع 2,1 مليار دولار)، ونأمل بان نحصل هذا العام على نسبة أكبر".

واكد ان "نحو 75% من السكان في اليمن، نحو 22 مليون شخص، يحتاجون الى المساعدة ولا يستطيعون الاعتناء بانفسهم بدون مساعدة خارجية".

واشار المسؤول الأممي الى ان "نحو 17,8 مليون شخص في اليمن يحتاجون الى تأمين غذاء منتظم لهم ولعائلاتهم" مضيفا ان "ثمانية ملايين من هؤلاء لا يعرفون ماذا أو كيف سيطعمون عائلاتهم غدا".

واعرب مكغولدريك عن أمله بان "تكون هذه السنة سنة تغيير بالنسبة لليمن لان الشعب اليمني عانى ما يكفي"، مضيفا "حان الوقت لان يعرف المجتمع الدولي كيف يتحرك لمساعدة اليمنيين الابرياء الذين لا حول ولا قوة لهم".

وكرر ان "لا حل عسكريا للأزمة في اليمن، بل المطلوب حل سياسي".

وكانت الامم المتحدة وجهت الاحد نداء بهدف جمع 2,96 مليار دولار في 2018 لتقديم مساعدة عاجلة الى أكثر من 13 مليون شخص في اليمن الغارق في نزاع مسلح والذي يواجه "أسوأ أزمة انسانية" في العالم.

وأعلن التحالف العسكري في اليمن الاثنين مساعدة مالية جديدة بقيمة 1،5 مليار دولار، وخطة للسماح بادخال مساعدات اضافية لهذا البلد.