GMT 18:30 2018 الخميس 25 يناير GMT 16:52 2018 الخميس 25 يناير  :آخر تحديث
إثر مداهمة الشرطة البريطانية لأحد المنازل

رجل يعض كلبًا!

صحافيو إيلاف
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لندن: ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل من منطقة "نيو هامبشاير"، بعد أن عض كلبا تابعا لجهاز الشرطة، بينما كان الضباط يحققون في تقارير عن إطلاق نار في مدينة "بوسكاوين".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحادث وقع يوم الأحد إثر مداهمة عناصر الشرطة لأحد المنازل بعد ورود أنباء عن وقوع إطلاق نار هناك، إلا أن أحد المشتبه بهما في موقع الحادث عضّ كلب مرافق للعناصر الأمنية.

وأكد الملازم "جيسون كيلاري" من إدارة شرطة "بوسكاوين"، أن شخصين مشتبه بهما قاوما الاعتقال وحاولا الفرار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليهما، مشيرا إلى أن "أحدهما عض كلب الشرطة، قبل أن نتمكن من توقيفه بالمسدس الصاعق".

ووجهت السلطات للمشتبه بهما، تهم مقاومة الاعتقال والاعتداء على كلب الشرطة.


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