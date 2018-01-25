رجل يعض كلبًا!

لندن: ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل من منطقة "نيو هامبشاير"، بعد أن عض كلبا تابعا لجهاز الشرطة، بينما كان الضباط يحققون في تقارير عن إطلاق نار في مدينة "بوسكاوين".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الحادث وقع يوم الأحد إثر مداهمة عناصر الشرطة لأحد المنازل بعد ورود أنباء عن وقوع إطلاق نار هناك، إلا أن أحد المشتبه بهما في موقع الحادث عضّ كلب مرافق للعناصر الأمنية.

وأكد الملازم "جيسون كيلاري" من إدارة شرطة "بوسكاوين"، أن شخصين مشتبه بهما قاوما الاعتقال وحاولا الفرار عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليهما، مشيرا إلى أن "أحدهما عض كلب الشرطة، قبل أن نتمكن من توقيفه بالمسدس الصاعق".

ووجهت السلطات للمشتبه بهما، تهم مقاومة الاعتقال والاعتداء على كلب الشرطة.