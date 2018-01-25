كيسنجر: كوريا الشمالية تمثل تحدياً فورياً

واشنطن: قال وزير الخارجية الاميركي الاسبق هنري كيسنجر الخميس إن كوريا الشمالية تشكل التهديد الفوري الابرز للامن العالمي حاليًا، مؤكدًا امام الكونغرس ان نزع الاسلحة النووية يجب ان يكون هدفا "اساسيًا" للسياسة الخارجية الاميركية.

كما أشار كيسنجر ايضًا الى ان ايران تمثل تحديًا رئيسيًا قائلا إن معارضة "توسع هيمنة" الجمهورية الاسلامية وسعيها الى امتلاك اسلحة نووية يجب ان تكون ابرز اولويات واشنطن.

يشار الى ان كيسنجر البالغ من العمر 94 عامًا يواصل تقديم النصح في شؤون السياسة الخارجية. وانضم الى وزير اسبق آخر للخارجية هو جورج شولتز (97 عاما) ونائب وزير الخارجية السابق ريتشارد ارميتاج (72 عاما) اثناء شهادته امام مجلس الشيوخ حول التحديات الأمنية العالمية.

وقدم رجال الدولة الكبار شرحًا عن التهديدات الدولية المتزايدة، وضمنها الانتشار النووي، والاستبداد الصيني، وتدخل روسيا في الانتخابات الاميركية وفي اوروبا الشرقية.

وقال كيسنجر امام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ إن "التحدي الاكثر اهمية بالنسبة الى الامن الدولي يمثله تطور البرنامج النووي لكوريا الشمالية"، مشيرًا الى وضع "لم يسبق له مثيل".

وطورت كوريا الشمالية، على غرار ايران، قدراتها النووية في وقت تسعى جهود دولية الى منع "النظام المتطرف" من تطوير هذه الامكانات.

واضاف "للمرة الثانية خلال عقد، فإن النتيجة التي كانت تعتبر غير مقبولة على نطاق واسع قد تصبح غير قابلة للعودة عنها".

وحذر كيسنجر من ان عدم القدرة على كبح جهود بيونغ يانغ النووية يمكن ان يؤدي الى سباق تسلح جديد في آسيا.

واضاف ان "نزع الاسلحة النووية من كوريا الشمالية يجب ان يكون هدفًا اساسيًا (...) واذا لم يتم تحقيق ذلك، يجب ان نستعد لانتشار الاسلحة النووية في دول اخرى".

كما حذر من فرض مواجهة عسكرية، لكنه اعرب عن تأييده ممارسة الضغوط على بيونغ يانغ.

من جهته، انتقد ارميتاج كيفية مواجهة إدارة الرئيس دونالد ترمب للتهديدات العالمية.

وقال ارميتاج "لسوء الحظ، فإن عدم الاتساق في السياسة الخارجية اخيرا اثار شكوكًا حيال الدور الاميركي في العالم".

واضاف "اننا نشهد فعلاً مؤشرات مقلقة الى تراجع القيادة الاميركية".

بدوره، اعتبر شولتز ان النمو الديمغرافي السريع في افريقيا يمكن ان يؤدي إلى هجرات جماعية، وهو "تهديد لا يمكن للدول الغربية ان تتجاهله".

لكنه شدد على ان الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا تصغير اسلحة الدمار الشامل يمكن ان يؤدي الى الفوضى.

وقال شولتز: "لدينا اسلحة صغيرة ورخيصة فتاكة تحل محل اسلحة كبيرة ومكلفة".