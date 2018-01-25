العثماني يمثل ملك المغرب في قمة الاتحاد الافريقي بأديس ابابا

الرباط: علمت " إيلاف المغرب" ان الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية هو من سيمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الـ 30 للاتحاد الافريقي التي تحتضنها اديس ابابا يومي 28و29 يناير الجاري .

وتنعقد القمة تحت شعار" الانتصار في مكافحة الفساد : نهج مستدام لتحويل افريقيا ".

وانطلقت الخميس في العاصمة الاثيوبية الدورة العادية الـ 32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه، وذلك استعدادًا للقمة .

وينتظر ان يجري الجمعة انتخاب 10 أعضاء جدد في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي من مجموع 15 عضوًا ، وذلك لولاية مدتها سنتان . اما الأعضاء الخمسة الآخرون فيجري انتخابهم في 2019 لولاية امتدت ثلاث سنوات.

وبات مؤكدًا انتخاب المغرب عضوًا في المجلس ممثلا لمنطقة شمال افريقيا ، بعد ان انسحبت الجزائر التي ظلت لوقت طويل عضوة في المجلس .

تجدر الاشارة الى ان منطقة شمال افريقيا خصص لها مقعد واحد في مجلس السلم والأمن .