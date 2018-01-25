مدينة تطوان تهتز على إيقاع جريمة مروعة

الرباط: أقدم شاب في السابعة و العشرين من عمره، زوال الخميس، على ذبح أمه وشقيقه وابنتي أخته بمنزل العائلة بحي بوسافو بمدينة تطوان (شمال المغرب).

وذكرت مصادر محلية لـ "إيلاف المغرب" أنه في حوالي الساعة الثانية بعد الظهر، خرج القاتل وهو ملطخ بالدماء ويحمل معه سلاحًا أبيض يخبئه تحت ملابسه، حيث توجه صوب شرطي متقاعد من ساكنة الحي، أخبره أنه يريد أن يعترف له بأمر ما، قبل أن يعرج صوب الدائرة الأمنية للمنطقة، ويسلم نفسه ليتم اعتقاله على الفور.

وأضافت المصادر أن المستشفى الإقليمي لمدينة تطوان استقبل أربعة أشخاص وهم جثث هامدة من بينهم امرأة في الخمسينات من عمرها (والدة القاتل) وشقيقه الأصغر وهو في العشرينات من عمره وطفلتان توأمان في الثالثة من عمرهما هما ابنتا أخته، التي أصيبت بدورها بجروح خطيرة، حيث تمكنت من الهروب قبل ان يقتلها.

وأشارت المصادر الى أن الجاني يعمل جباصًا وكان يعمل بدولة قطر، قبل أن يحل بالمغرب، كما عرف عنه أنه يتعاطى المخدرات خاصة الصلبة ، والتي يمكن أن تكون السبب في ارتكابه لهذه الجريمة المروعة في حق عائلته.