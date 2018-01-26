ترمب يطرح خطة لمنح الجنسية الاميركية لـ 1,8 مليون مهاجر

واشنطن: قال البيت الابيض الخميس إن الرئيس دونالد ترمب سيقترح على الكونغرس فتح الطريق امام منح الجنسية الاميركية لـ 1,8 مليون مهاجر دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وسيستفيد من هذه الخطة التي تمتد على فترة تُراوح بين 10 و12 سنة، المهاجرون الشباب المعروفون بـ"الحالمين" (دريمرز) الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عندما كانوا اطفالاً، فضلا عن المهاجرين الذين لم يستفيدوا من برنامج "دكا" الموقّع من الرئيس السابق باراك اوباما.

ويشترط الديموقراطيون التوصل الى حل في مسألة الهجرة، ويهددون خلاف ذلك بالتسبب بشلل جديد للمؤسسات الفدرالية كما حصل في نهاية الاسبوع الماضي.

من جهة ثانية، سيطلب ترمب من الكونغرس تمويلاً قدره 25 مليار دولار لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

ويدور قسم من النقاش حاليًا حول التعريف المحدد لمفهوم "الجدار" لدى الادارة الحالية: أي نوع من البناء وما سيكون طوله وعلوه؟ فالديموقراطيون يعارضون بشكل تام جدارًا ضخمًا يرمز برأيهم الى سياسة معاداة الاجانب.

وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بـ"تشييد اكبر جدار رأيتموه في حياتكم".

ويشدد ترمب بانتظام على وجود عدة عناصر تشكل حواجز طبيعية ما معناه ان الجدار سيكون اقصر بكثير من الحدود نفسها. واشار الاربعاء الى طول 1300 كلم تقريبا.

