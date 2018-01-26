أدلة أميركية: طهران تسلح الحوثيين

واشنطن: بثت وزارة الدفاع الأميركية صورا لمعرض أسلحة وصواريخ إيرانية هربتها طهران لجماعة الحوثي في اليمن.

وتعود الصور إلى فيديو نشرته وزارة الدفاع، البنتاغون، في 12 ديسمبر الماضي، للأسلحة التي عرضت في معرض بقاعدة أناكوستيا بولينغ المشتركة في العاصمة واشنطن.

وتظهر الصور عددًا من الأنظمة الإيرانية والأسلحة المتنوعة التي كانت بأيدي الحوثيين.

هذا ويتوجه سفراء الدول الـ15 في مجلس الامن الدولي الاثنين إلى واشنطن لمعاينة حطام صواريخ يُشتبه في أن إيران ارسلتها إلى الحوثيين، وفق ما اعلن دبلوماسيون.

ومن المقرر ان يجتمع سفراء مجلس الامن ايضًا في البيت الابيض مع الرئيس الاميركي دونالد ترمب، الذي تأمل ادارته في حشد دعم دولي ضد إيران.

ويأتي هذا التحرك لسفراء المجلس، من نيويورك إلى واشنطن، بمبادرة من السفيرة الاميركية نيكي هايلي التي دعت زملاءها إلى معاينة حطام الصواريخ الموجود داخل مستودع قاعدة عسكرية في واشنطن.

وتقول واشنطن إن إيران ارسلت صواريخ إلى الحوثيين في اليمن.

اجراءات ضد إيران

في أواخر العام 2017، نظّمت هايلي جولة اعلامية في تلك القاعدة العسكرية، من اجل بثّ صور لقطع صواريخ تحمل شعار شركة اسلحة إيرانية.

وبحسب هايلي، فإنّ تلك القطع الصاروخية هي "دليل" على ان طهران انتهكت حظرًا مفروضًا على ارسال اسلحة إلى اليمن.

وتسعى هايلي إلى اقناع مجلس الامن باتخاذ اجراءات ضد إيران، لكنّ ذلك يُحتمل ان يصطدم في مجلس الامن بحق النقض (الفيتو) الذي تملكه روسيا حليفة طهران.

ووفقًا لتقرير تسلّمه مجلس الأمن في الاونة الاخيرة، فإنّ إيران انتهكت الحظر المفروض على توريد اسلحة إلى اليمن من خلال سماحها للمتمردين الحوثيين بالتسلّح بطائرات بلا طيار وصواريخ بالستية اطلقت نحو السعودية.

