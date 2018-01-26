أبوظبي: أعلنت وكالة الفضاء الإماراتية أنه تم إطلاق قمر الياه سات (الياه-3) والقمر الأوروبي على متن الصاروخ «آريان 5» بنجاح من جويانا الفرنسية، في إنجاز جديد للإمارات في قطاع الفضاء.

وفي تغريدة على حساب الوكالة على تويتر، أكدت وكالة الفضاء الإماراتية أنه "تم إطلاق قمر الياه - سات (الياه-٣) والقمر الاوروبي على متن «آريان 5» ثم انقطع الاتصال بالصاروخ، تم التأكد لاحقًا من انفصال الاقمار بنجاح كما تم اتصال كلا القمرين الصناعيين بمراكز التحكم و هي الآن في المدار".

وفي وقت سابق أعلنت الوكالة أن: "رحلة الصاروخ أريان الذي سيحمل القمر الصناعي ستستمر 30 دقيقة، والانطلاق سيحدث بين الساعة 2:20 - 3:05 صباحاً بتوقيت أبوظبي".

يذكر أن القمر الصناعي الإماراتي "الياه 3" سيوسع من خدمات الياه سات لتشمل 19 سوقاً إضافية في القارة الأفريقية ويتيح دخول خدماتها للمرة الأولى للبرازيل وبالتالي توفير خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية لـ 60% من سكان أفريقيا و95% من سكان البرازيل.

ويعتمد القمر الاصطناعي الجديد في تصميمه على منصة «جيوستار3» (GEOStar-3™)، كما يمتاز بأدائه العالي واعتماده بشكل كامل على الحزمة (Ka)، وجرى تصميمه وتصنيعه واختباره في مرافق شركة «أوربيتال ساينس» في دولز بفرجينيا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقام مهندسو شركة الياه للاتصالات الفضائية (الياه سات)، بكتابة كلماتهم الشخصية على هيكل الصاروخ الحامل للقمر الصناعي قبل تحميله على «آريان 5»، قبيل الإطلاق، وقاموا بنشر مجموعة من الصور؛ احتفالاً بالحدث.