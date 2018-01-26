الجبير وجونسون يناقشان رؤية 2030 والأوضاع السياسية

جدة: عقد وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، مع نظيره البريطاني بوريس جونسون في جدة اجتماعاً ثنائياً، في زيارة استمرت ساعات، ناقش فيها الوزيران عدداً من المواضيع الاقتصادية في إطار «رؤية السعودية 2030»، إضافة إلى مناقشة التطورات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن الوزيرين عقدا اجتماعا ثنائيا مغلقا.

وناقش وزير الخارجية البريطاني إمكانيات ما تقدمه بريطانيا في المساهمة الطموحة لتنفيذ «رؤية المملكة 2030» التي تشمل خططاً واسعة، من بينها برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط.

وكانت مصادر دبلوماسية بريطانية قالت إن محادثات وزير الخارجية في جولته الحالية التي تشمل سلطنة عمان والسعودية ستتركز على إحراز تقدم تجاه التوصل لحل سياسي للصراع في اليمن.

وأشارت المصادر البريطانية إلى أن زيارة جونسون تأتي بعد يومين من المحادثات حول الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأميركي ركس تيلرسون في لندن، ومع نظرائه الدوليين في باريس.

وكان جونسون صرح قبل سفره بالقول: لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية دور هام في المنطقة، وخصوصاً لإيجاد حل سياسي للأزمة في اليمن. وفي اجتماعاتي هذه خلال هذا الأسبوع، سوف أجدد التأكيد على أن لا حل عسكريا للصراع، بل إن محادثات السلام هي الحل الوحيد طويل الأجل للشعب اليمني.

واضاف: وفي نفس الوقت، علينا الاستمرار في معالجة الأزمة الإنسانية في اليمن. وقد تم إحراز تقدم في الأسابيع الأخيرة لدى إعادة فتح ميناء الحديدة وميناء الصليف، الأمر الذي أتاح إدخال المساعدات الحيوية من مواد غذائية ووقود. كما نرحب بالخطة الإنسانية الجديدة بشأن اليمن التي طرحها التحالف بقيادة السعودية.