استقالة وزير الرياضة الكندي بعد اتهامه بسلوك غير لائق حيال النساء

اوتاوا: أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الخميس أن وزير الرياضة في حكومته كينت هير قدم استقالته وذلك بعد اتهامات وجهت اليه بسلوك غير لائق حيال النساء.

وكان ترودو عبر صباح الخميس عن تعاطفه مع ضحايا الاعتداءات الجنسية ودان بقسوة سلوك مسؤولين سياسيين كنديين آخرين دفعا الى الاستقالة خلال ساعات الاربعاء.

وفي اقل من 24 ساعة، استقال زعيم حزب المحافظين في مقاطعة اونتاريو باتريك براون وزعيم الحزب نفسه في نيو اسكتلند (شرق) جيمي بايلي بسبب اتهامات بسلوك جنسي غير لائق. وقال رئيس الوزراء الكندي في بيان الخميس "قبلت اليوم استقالة كينت هير من الحكومة بانتظار نتيجة التحقيق".

وفي المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، طرح صحافيون سؤالا على ترودو حول اتهامات تفيد ان عددا من النساء كن يخشين التواجد في المصعد نفسه مع هير عندما كان عضوا في برلمان مقاطعة البرتا من 2008 الى 2015، بسبب ملاحظات ترتدي طابعا جنسيا كان يوجهها لهن.

وقال ترودو "آخذ هذه القضية على محمل الجد" ووعد بمناقشة القضية مع كينت هير.

واتهمت موظفة في مقاطعة البرتا الاربعاء هير في تغريدة على تويتر باثارة شعور "بعدم الامان" لدى النساء وباطلاق تعليقات غير لائقة حيالهن. واتصل موظف في مكتب رئيس الوزراء الخميس بهذه الموظفة كما ذكرت قناة "سي بي سي".

واكد وزير الرياضة من جهته في بيان ان "الجدل الدائر في مجتمعنا بالغ الاهمية"، مؤكدا انه يشجع "كل النساء اللواتي شعرن بالانزعاج او كن ضحايا تحرش (...) الى التحدث عن ذلك".

وكان هير واجه وضعا مربكا في الاشهر الاخيرة بعد تصريحات ادلى بها بشأن امرأة اشتكت من انها لم تحصل على اجازة للامومة.

ويبدو انه قال لمجموعة من ضحايا عقار التاليدوميد الذي كان يوصف قبل خمسين عاما وتسبب بتشوهات خطيرة لآلاف المواليد، انهم ليسوا الوحيدين الذين يتألمون.

واوضح هير في بيانه "طوال حياتي المهنية حاولت معاملة الآخرين باحترام وادرك ان الاهم هو كيف يشعر كل شخص".

واكد انه قدم استقالته لرئيس الوزراء حتى لا يضر "بسير العمل" في الحكومة. وبانتظار نتائج التحقيق يبقى هير نائبا للحزب الليبرالي لكن مهامه الحكومية عهد بها الى وزيرة العلوم كيرستي دانكان.