أشعة ليزر قادرة على تمزيق نسيج الفضاء

لندن: بدأ فيزيائيون صينيون في شنغهاي العمل على بناء اشعة ليزر من القوة بحيث يمكنها ان تمزق نسيج الفضاء نفسه.

وستصمَّم الليزر لانتاج اشارات ليزرية قدرتها 100 مليون مليار واط أو 100 بيتاواط ، وهي قدرة تزيد على اجمالي ما تنتجه البشرية في عام أو أقل بقليل من الطاقة التي ترسلها الشمس الى الأرض في أي لحظة.

وسيتمكن الفيزيائيون بهذه القوة من اخضاع اهداف الليزر الى درجات حرارة قصوى مشابهة للظروف الموجودة في باطن النجوم أو حتى في الثقوب السوداء.

وقال عضو فريق العلماء الصينيين لي راكسين إن اشعة الليزر التي أُطلق عليها اسم "محطة الضوء الأقصى" ، ستكون قادرة على تركيز 100 بيتاواط على نقطة عرضها 3 ميكرومتر فقط أو بحجم بكتير. وستزيد شدة الحرارة في هذه النقطة من الفضاء 10 ترليونات ترليون مرة على شدة ضوء الشمس الذي يصل الى الأرض.

وستوفر هذه التجارب للفيزيائيين وعلماء المواد معلومات لا سابق لها عن سلوك الجسيمات وتسلط ضوءًا جديداً على اسرار الكون.

ولعل اشد ما يثير الاهتمام أن هذه الليزر قد تكون قادرة على تمزيق فراغ الفضاء ذاته، وهو انجاز من شأنه ان يُنبئ بنوع جديد تماماً من علم الفيزياء. ويأمل فريق العلماء الصينيين ان يثبتوا ان الضوء قادر على انتزاع الالكترونات ونقيضاتها المعروفة باسم بوزيترونات من الفضاء في ظاهرة تُسمى "كسر الفراغ".

وقال لي لمجلة "ساينس" العلمية "إن هذا سيعني استحداث شيء من لا شيء".

الجدير بالملاحظة ان اشعة الليزر القوية مثل ليزر "محطة الضوء الأقصى" الصينية هذه لا تستمر إلا فترة زمنية متناهية الصغر. وبما ان القدرة هي مقدار الطاقة في الوحدة الزمنية، فإن الطاقة الفعلية المستخدمة في كل اشارة طاقة صغيرة للغاية.

العلماء الصينيون ليسوا وحدهم الذين يصممون اشعة ليزر فائقة القوة، بل يعمل اليابانيون على تصميم ليزر قدرتها 30 بيتاواط في حين وضع فيزيائيون روس خططاً لاشعة ليزر عملاقة قدرتها 180 بيتاواط.

اعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "انترناشنال بيزنس تايمز". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.ibtimes.co.uk/chinese-scientists-build-laser-so-powerful-it-could-rip-apart-space-itself-1656711