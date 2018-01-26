انتخاب المغرب عضوًا  بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي

اديس ابابا: انتخب المغرب اليوم الجمعة عضوًا في مجلس الأمن والسلم في الاتحاد الافريقي، ممثلاً لمنطقة شمال افريقيا، بعد ان انسحبت الجزائر التي ظلت لوقت طويل عضوًا في المجلس.

ورغم انسحاب الجزائر فإنها لم تكف عن عرقلة انتخاب المغرب عضوًا في المجلس . وحصل المغرب على اكثر من ثلثي أعضاء الاتحاد الافريقي.

وخصص لمنطقة شمال افريقيا مقعد واحد في مجلس السلم والأمن .

وقال ناصر بوريطة في تصريحات صحافية عقب اعلان انتخاب المغرب عضوًا " انه شيء إيجابي ومهم جدا".

بوريطة يتحدث للصحافيين عقب اعلان انتخاب المغرب في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي

واضاف انه بعد سنة من عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، ها هو يحظى بثقة الدول الأعضاء وينتخب عضوا في مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي.

واوضح بوريطة ان انتخاب بلاده عضوًا في المجلس اعتراف بمكانة ومصداقية الملك محمد السادس اعتبارًا للدعم الذي قدمته بلاده لمجموعة من الدول الافريقية، واعترافا ايضًا بمساهمة المغرب في تحقيق الأمن والسلم في عدة مناطق من افريقيا.

واشار بوريطة الى ان المغرب لم يبدأ اليوم في المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرا بالقارة، وقال ان اول مشاركة له في ذلك بدأت عام 1960 من خلال عملية السلام في الكونغو ، ومنذ ذلك الوقت وهو يمضي على نفس النهج .