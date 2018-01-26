غرق 30 مهاجرا اثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

عدن: لقي 30 مهاجرا على الأقل حتفهم هذا الاسبوع اثر انقلاب المركب الذي كان يقلهم قبالة مدينة عدن في جنوب اليمن، حسب ما اعلنت الجمعة الامم المتحدة، مشيرة الى تقارير غير مؤكدة تفيد بتعرض المركب لاطلاق نار.

وقالت المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في حسابها على تويتر ان المركب كان يقل 152 صوماليا واثيوبيا عندما غادر الساحل اليمني الثلاثاء الماضي في طريقه الى جيبوتي.

وأضافت ان المركب انقلب قبالة ساحل اليمن بعيد ابحاره الى وجهته "وسط تقارير عن اطلاق نار تعرض له الاشخاص الذين كانوا على متنه".

وأكدت موظفة في منظمة الهجرة الدولية في عدن لوكالة فرانس برس حصيلة ضحايا الحادث.

كما أعلنت منظمة الهجرة في بيان انها تعمل مع المنظمات الانسانية الاخرى للحصول على معلومات اضافية من خفر السواحل في اليمن، مشيرة الى ان فرقا تابعة لها قدمت اسعافات أولية للناجين.

رغم النزاع العسكري والازمة الانسانية، تقول منظمة الهجرة الدولية ان 87 ألف مهاجر من دول افريقية توجهوا في مراكب غير شرعية الى اليمن في 2017، معظمهم يأملون بايجاد عمل في دول الخليج المجاورة.

الا ان الاف المهاجرين أيضا من الذين وصلوا الى اليمن يحاولون العودة الى دولهم في ظل استمرار النزاع في افقر دول شبه الجزيرة العربية.