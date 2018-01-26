نجل علي عبد الله صالح يلتقي مسؤولا روسيا في مقر اقامته بالامارات

دبي: التقى أحمد صالح نجل الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، في مقر اقامته في دولة الامارات، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في اجتماع نادر بين القائد السابق لقوات الحرس الجمهوري ومسؤول أجنبي.

وكان أحمد علي صالح (45 عاما) عين سفيرا لبلاده في أبوظبي عام 2012. لكن مع اندلاع النزاع اليمني عام 2014 لكن اثر تحالف والده مع المتمردين الحوثيين، قيّدت الامارات تحركاته وفرضت عليه الاقامة الجبرية ومنعته من مغادرة أراضيها.

وقالت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية الجمعة ان بوغدانوف قدم لاحمد صالح الخميس واجب العزاء في مقتل والده في كانون الاول/ديسمبر على أيدي المتمردين بعد انفراط تحالفه معهم.

ونقلت الوكالة عن المسؤول الروسي تأكيده على "الدور الذي يمكن أن يلعبه" حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه الرئيس اليمني السابق "من أجل التوصل إلى حل في اليمن".

من جهته، ابدى أحمد صالح "ثقته في قدرة قيادات و كوادر المؤتمر الشعبي العام في الداخل والخارج على الوحدة"، بحسب الوكالة.

كما شدد على ضرورة "اصطفاف قيادات وأعضاء المؤتمر إلى جانب كل شرفاء الوطن (...) وكل الخيرين من الأشقاء والأصدقاء في الوطن العربي و العالم".

وكان ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قدم التعازي لنجل علي عبد الله صالح في مقرّ إقامته في السادس من ديسمبر بعد يومين على مقتل والده، في خطوة رأى مراقبون ان من شأنها أن تدعم حظوظه لخلافة أبيه.

واختار حزب المؤتمر الشعبي العام بعد شهر على مقتل زعيمه رئيسا جديدا له خلال اجتماع عقده في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين.

وقبيل مقتله، انهار التحالف بين الحوثيين وصالح على خلفية صراع على تقاسم النفوذ والسلطة، واعلن الاخير استعداده لفتح "صفحة جديدة" مع السعودية التي تقود تحالفا عسكريا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها وفي مواجهة المتمردين.

والامارات شريك رئيسي في قيادة هذا التحالف.

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا داميا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية. وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين الذين تتهمهم الرياض والحكومة المعترف بها دوليا بتلقي الدعم من ايران، في سبتمبر 2014.