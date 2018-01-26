محمد زادة… موفد إيران الى سوريا لرأب الصدع مع النظام

«ايلاف» من لندن: محمد رضا فلاح زادة (ابو بكر) هو الرجل الاهم لفيلق القدس الايراني في سوريا بعد قاسم سليماني، وهو بمنصبه العسكري نائب قائد الكتيبة 18000 الايرانية جواد الغفاري، كما أنه الساعد الأيمن لقاسم سليماني، وبأمر من المرشد الاعلى في ايران.

ان وجود ابو بكر في سوريا مؤشر على وجود خلافات حادة بين القيادة السورية وايران من جهة وبين ايران والروس من الناحية الاخرى، وقال مصدر مطلع في سوريا لـ "إيلاف"، "إن مهمة ابو بكر هذه هي محاولة رأب الصدع في العلاقات السورية الايرانية خاصة بعد منح سوريا مسألة اعادة اعمار سوريا لروسيا وليس لايران، فإيران كانت تتحضر وتتهيّأ للعمل عبر شركاتها التابعة لحرس الثورة على اعادة اعمار سوريا وكسب مبالغ كبيرة لتمويل مشاريعها الخارجية، على حد قول المصدر.

صورة له من الميدان السوري

مهمة ابو بكر هي انه الساعد الايمن لقاسم سليماني، فقد منحه صلاحيات واسعة ويعتبر الرجل الاهم في سوريا، اضافة الى ذلك ان محمد رضا زادة شارك في مؤتمر الاستانة وكانت مهمته هناك الحفاظ على المصالح الايرانية، كما تراها القيادة الايرانية المتمثلة بحرس الثورة الايراني وهو ينسق ويطلع سليماني على كل شيء.

وقال مصدر مطلع إن ابو بكر الذي ظهر في اكثر من مكان بسوريا، كما يظهر في الصور التي حصلت عليها "إيلاف" يؤكد انه بالرغم من كونه نائب قائد الكتيبة 18000 الا انه ينسق مع قائد فيلق القدس قاسم سليماني ويعمل باوامره وتحت قيادته مع انه تابع لقائد آخر رسميًا، الا ان مهمته في سوريا تبدو ضبابية بعض الشيء، و يقول العارفون بخبايا امور التواجد الايراني في سوريا وتتضمن محاولات للتنسيق مع النظام السوري في شؤون كثيرة والاهتمام بعدم تدهور العلاقات مع روسيا في سوريا من ناحية اخرى.

من الميدان السوري

ويعتبر ابو بكر منسق الزيارات الايرانية من عسكريين وخبراء في القتال وقادة فيلق القدس وغيره الى سوريا، وهو معروف على الاراضي السورية بأنه الشخصية الاهم والاقوى بعد قاسم سليماني. كما جرح أبو بكر خلال معركة قرب حلب قبل سنوات الا انه عاد الى الاراضي السورية بأمر من المرشد الاعلى للثورة علي خامنئي بسبب اهميته وقربه من قادة حرس الثورة، ومن قاسم سليماني الذي يعتبر المقرب الاكبر للمرشد الاعلى.