الجيش اليمني يبدأ عملية لكسر الحصار عن تعز

عناصر من الجيش اليمني خلال تخريج دفعة من القوات الخاصة في تعز - أرشيفية

عدن: بدأت قوات الحكومة اليمنية مدعومة بطائرات التحالف العسكري بقيادة السعودية، عملية عسكرية لكسر الطوق الذي يفرضه المتمردون الحوثيون على مدينة تعز في جنوب غرب اليمن، بحسب ما أفاد المحافظ ومصادر عسكرية.

وقال امين أحمد محمود محافظ تعز في كلمة مصورة بثت على قنوات حكومية مساء الخميس "لقد قرر جيشكم الوطني الشروع بعملية عسكرية واسعة مدعومًا من قوات التحالف (...) لتحرير محافظتكم".

من جهتها، نقلت وكالة الانباء الرسمية "سبأ" المتحدثة باسم السلطة المعترف بها عن مصدر عسكري قوله إن القوات الحكومية تمكنت الجمعة "من تطهير" مناطق في محيط المدينة ضمن "عملية عسكرية واسعة لاستكمال تحرير محافظة تعز".

وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس إن القيادي الحوثي الملقب بـ"أبو عزام"، وهو قائد المتمردين في المحور الشرقي لمدينة تعز، قتل الجمعة مع أكثر من 22 آخرين من المتمردين في غارات لمقاتلات التحالف.

واوضح المصادر ان الغارات استهدفت مواقع قرب مطار تعز وجبل أمان شرق المدينة.

ويشهد اليمن نزاعًا داميًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية.

وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين، الذين تتهمهم الرياض والحكومة المعترف بها دوليًا بتلقي الدعم من ايران، في سبتمبر 2014.

وشهد النزاع في اليمن تصعيدًا مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس 2015، بعدما تمكن الحوثيون الذين تحالفوا مع حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السيطرة على مناطق واسعة من اليمن.

وقتل في النزاع منذ التدخل السعودي اكثر من 9200 يمني، بينما اصيب اكثر من 52 الف شخص آخر، بحسب احصاءات منظمة الصحة العالمية.

وتعز، المدينة الواقعة في جنوب غرب اليمن، تسيطر عليها القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، لكنّ المتمردين الحوثيين يطوقونها.