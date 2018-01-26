GMT 15:03 2018 الجمعة 26 يناير GMT 16:18 2018 الجمعة 26 يناير  :آخر تحديث
انتخاب الرباط عضوًا في مجلس السلّم  والأمن  بات مؤكدًا 

العثماني يمثل ملك المغرب في قمة الاتحاد الافريقي بأديس أبابا

إيلاف المغرب ـ متابعة
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«إيلاف» من الرباط:علمت "ايلاف المغرب" ان الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية هو من سيمثل العاهل المغربي الملك محمد السادس في القمة الـ 30 للاتحاد الأفريقي التي تحتضنها أديس أبابا يومي 28 و29 يناير الجاري .

وتنعقد القمة تحت شعار "الانتصار في مكافحة الفساد : نهج مستدام لتحويل افريقيا " .

وانطلقت الخميس في العاصمة الاثيوبية الدورة العادية ال 32 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي ، بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي ، وذلك استعدادًا للقمة الافريقية.

وينتظر ان يجري الجمعة انتخاب 10 أعضاء جدد بمجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي من مجموع 15 عضوًا ،وذلك لولاية مدتها سنتان .اما الأعضاء الخمسة الآخرون فسيجري انتخابهم في 2019 ، لولاية تمتد ثلاث سنوات .

وبات مؤكدًا انتخاب المغرب عضوًا في المجلس ممثلا لمنطقة شمال افريقيا ، بعد ان انسحبت الجزائر، الذي ظلت لوقت طويل عضوة في المجلس.


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