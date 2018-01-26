أراد البيت الأبيض لوحة لفان غوغ فقدموا له مرحاضًا ذهبيًا

رفض متحف غوغنهايم في نيويورك طلبًا من البيت الأبيض أن يعيره لوحة من لوحات فان غوغ، وعرض على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مرحاضًا ذهبيًا بدلًا من هذا العمل الفني.

طلب البيت الأبيض من متحف غوغنهايم في نيويورك أن يعيره لوحة "منظر طبيعي مع الثلج" التي رسمها فان غوغ في عام 1888، وتصور رجلًا يمشي مع كلبه في حقل.

لكن مديرة المتحف نانسي سبكتور رفضت الطلب، كما أفادت صحيفة واشنطن بوست. وقالت سبكتور إن البيت الأبيض يستطيع أن يستعير بدلًا من ذلك مرحاضًا من الذهب عيار 18 قيراط للفنان موريزيو كاتيلان.

كان المرحاض الصالح للاستعمال تمامًا، وعنوانه "اميركا"، وضع في متحف غاغنهايم في سبتمبر 2016 واصبح متاحًا لاستعمال الجمهور، واستعمله بالفعل عشرات الآلاف. لكن بعد انتهاء الفعالية التي عُرض فيها المرحاض، رأت مديرة المتحف أن من الممكن الآن أن يوضع في خدمة الرئيس الأميركي.

واطلعت "واشنطن بوست" على رد سبكتور على طلب البيت الأبيض الذي ارسلته بالبريد الالكتروني في 15 سبتمبر، واكد متحف غاغنهايم ارساله.

كتبت سبكتور إلى البيت الأبيض أن المرحاص الذهبي "أميركا" متوافر "إذا كان الرئيس والسيدة الأولى راغبَين في تثبيته في البيت الأبيض".

وقالت سبكتور في رسالتها إن الفنان كاتيلان "يود أن يقدمه إلى البيت الأبيض من باب الإعارة طويلة الأمد"، مضيفةً أن المرحاض ثمين للغاية وقابل للكسر، "لكننا سنوفر كل التعليمات لتركيبه والعناية به".

وقال الفنان كاتيلان لمتحف غاغنهايم في وقت تركيب المرحاض الذهبي أن فكرة المرحاض خطرت بباله قبل صعود الرئيس دونالد ترمب سياسيًا، لكن بوادر صعوده ربما كانت تلوح في الأفق. واشار إلى انه استوحى المرحاض من مبولة الفنان مارسيل دوشامب التي انجزها في عام 1917، بعنوان "نافورة".

أعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "غارديان". الأصل منشور على الرابط:

https://www.theguardian.com/us-news/2018/jan/25/white-house-gold-toilet-loan-guggenheim-museum ​