العثور على رفات أقدم انسان خارج أفريقيا في اسرائيل

وجد باحثون من جامعة تل أبيب في كهف على سفح جبل المكمل فكًا إنسانيًا وسبعة أضراس، يقدرون أنها من بقايا أقدم إنسان تكتشف رفاته إلى الآن خارج أفريقيا.

عُثر داخل مغارة في إسرائيل على جزء من عظم الفك مع سبعة اضراس قال علماء إنها تمثل أقدم رفات لإنسان عاقل خارج افريقيا حتى الآن، وتبين أن جنسنا البشري غادر تلك القارة قبل فترة أطول كثيرًا مما كان يُعتقد في السابق.

الفك العلوي

قدر الباحثون عمر المتحجرات المكتشفة بين 177 و194 ألف سنة، وقالوا إن الأضراس تحمل صفات واضحة للانسان القديم لا توجد في أقاربه الذين كانوا أحياء وقتذاك، مثل إنسان النيدندرتال.

عُثر على متحجرات الجزء الأيسر من الفك العلوي لشخص شاب بالغ لا يُعرف جنسه في مغارة مسليا على السفوح الغربية لجبل الكرمل، على بعد 12 كيلومترًا جنوب حيفا. كما عُثر داخل المغارة المتداعية التي كانت مأهولة ببشر على نصال وأدوات حجرية أخرى تعتبر متطورة في زمنها، وعدة مواقد وعظام حيوانية محترقة.

ظهر الانسان العاقل القديم أول مرة في أفريقيا، ويبلغ عمر أقدم متحجراته المعروفة زهاء 300 ألف سنة. ومن المحطات المهمة في رحلة جنسنا البشري مغامرته بالخروج من أفريقيا والانتشار في اركان العالم.

حتى الآن، جاءت أقدم متحجرات للإنسان القديم خارج إفريقيا من موقعين آخرين للمغارات في إسرائيل، أحدهما موقع على جبل الكرمل، وعمر هذه المتحجرات بين 90 و120 ألف سنة.

هجرة من أفريقيا

سند الاكتشاف الجديد الرأي القائل إن البشر هاجروا من إفريقيا من طريق شمال وادي النيل والشواطئ الشرقية للبحر المتوسط لا من طريق جنوب مضيق باب المندب والساحل الجنوبي للمملكة العربية السعودية وشبه القارة الهندية وشرق آسيا، بحسب العالم المختص بعلم اصول البشر اسرائيل هيرشكوفيتز، رئيس فريق الباحثين في جامعة تل ابيب.

قال رولف كوام، المختص بعلم أصول البشر في جامعة برمنغهام في نيويورك وعضو فريق الباحثين: "إن هذا اكتشاف مثير، ويؤكد آراء اخرى تفترض حدوث هجرة أقدم من افريقيا".

اضاف أن الأدلة الأحفورية توافرت أخيرًا على هذه الهجرة، فضلًا عن استنتاجات من دراسات للحمض النووي ومواقع أثرية، في اشارة إلى بحوث وراثية تقول إن الهجرة من إفريقيا حدثت قبل ما لا يقل عن 220 ألف سنة، وربما أكثر.

كما يعتقد هيرشكوفيتز أن أصل الإنسان العاقل يعود إلى زهاء 500 ألف سنة. ويُرجح أن البشر الذي سكنوا مغارة مسليًا كانوا من الرحل يتنقلون مع حركة الطرائد أو بحسب فصول السنة، وانهم كانوا صيادين مقتدرين للحيوانات الكبيرة مثل الماشية والغزلان، وكانوا يستخدمون المواد النباتية على نطاق واسع، ربما أفرشة للنوم كما قال كوام.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط:

http://www.telegraph.co.uk/science/2018/01/25/oldest-human-remains-outside-africa-found-israeli-cave-showing/