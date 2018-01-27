الأميركيون: في لندن مشكلة اسمها حزب الله!

توصل التحقيق الدولي إلى أن حزب الله يحتكر تجارة المخدرات في العالم، وهو بارع في تبيض أمواله منها، وإلى مرحلة توجيه اتهامات جنائية إلى حسن نصر الله، وعبدالله صفي الدين، ممثل هذه المنظمة لدى إيران.

إيلاف من دبي: اتهم ماثيو ليفيت، مدير برنامج مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، مجموعة مناصرين لحزب الله بتنفيذ نشاطات غير قانونية في بريطانيا، بما فيها ترويج مخدرات وجمع تبرعات للمجهود الحربي، وهو الأسم الذي يطلقه حزب الله على عملياته العسكرية.

نصف محظور

حزب الله يحتكر تجارة المخدرات حول العالم

فيما تحظر الولايات المتحدة الأميركية حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري، يحظر القانون البريطاني الجناح العسكري بينا يسمح للجناح السياسي بالعمل. يتيح هذا الحظر الجزئي في بريطانيا مثلًا رفع أعلام حزب الله في شوارع لندن في مسيرة إحياء "يوم القدس" السنوية.

في مقالة نشرها موقع مجلة "ذا هيل"، كتب ليفيت أن لندن تعاني مشكلة اسمها حزب الله، "فالحزب يستمر في الانخراط في نشاطات إجرامية وإرهابية داخل المملكة المتحدة والاتحاد الاوروبي كله، على الرغم من الحظر الجزئي".

أضاف: "يجادل محتجون يرفعون أعلام حزب الله في شوارع لندن بأنهم يدعمون الجناح السياسي وحده، لا جناحه الإرهابي، على الرغم من أن مقاتلي الحزب وسياسييه جميعهم يرفعون العلم نفسه. لكن حزب الله ينخرط في سلوك أسوأ كثيرًا منه في المملكة المتحدة، ما يظهر فشل حظر جناح واحد فقط من جناحي الحزب المتورط في نشاطات إجرامية وإرهابية أوسع نطاقًا".

وجاء مقالة ليفيت قبل نقاش برلماني بريطاني هدفه حظر الحزب بكامله، قائلًا "لندن تعاني من مشكلة اسمها حزب الله".

فريق خاص

شكلت وزارة العدل الأميركية فريقًا خاصًا للتحقيق في علاقة حزب الله بتجارة المخدرات. ويتشكل الفريق من خبراء في تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة.

يستهدف هذا الفريق نشاطات حزب الله المتفشية في القارة الإفريقية وفي أميركا الجنوبية والوسطى، بحسب وزارة العدل.

الامين العام لحزب الله، حسن نصر الله

قال جيف سيشنز، المدعي العام الأميركي: "لن ندخر وسعًا من أجل إزالة المخاطر التي تهدد مواطنينا من منظمات إرهابية ولوقف مد ترويج المخدرات".

أضاف: "سيحول الفريق دون وصول الأموال المتجهة إلى المنظمات الإرهابية وشبكات تهريب وتجارة المخدرات".

وقالت وزارة العدل الأميركية في بيان أصدرته إن هذا الفريق مكلف التحقيق في أوضاع الأفراد والشبكات الذين يقدمون دعمًا لحزب الله وملاحقتهم، وسيضم الفريق مختصين في مسائل تبييض الأموال وتهريب المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة، كما سيستهدف التحقيق شبكة حزب الله الواسعة في أفريقيا وأميركا الوسطى والجنوبية.

أخيرًا، تزايدت مطالبات أعضاء في الكونغرس الأميركي بفتح تحقيق في توقف "مشروع كساندرا"، اسم العملية التي أدت إلى كشف الشبكة التابعة لحزب الله المتورطة في عمليات تهريب المخدرات إلى أميركا وأوروبا والاستعانة بالأموال الناتجة عنها لتمويل قتال الحزب المصنف على قائمة الإرهاب في سوريا، وقد شاركت فيها أجهزة أمن من سبع دول على رأسها فرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا.

احتكار تجارة الكوكايين

صرح خوان زاراتي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية لشؤون العقوبات، أمام الكونغرس الأربعاء بأن عمليات حزب الله في تهريب المخدرات وتبييض الأموال تتخذ بعدًا عالميًا.

اضاف خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن تفكيك إدارة مكافحة المخدرات ووزارة الخزانة شبكات تابعة للحزب كشف تقاطعات مالية وتجارية يشغلها، وأدت إلى حصول اعتقالات في مختلف أنحاء العالم.

بحسب تقرير نشرته "عكاظ" السعودية، قال محللون إن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما أوقفت المشروع الذي كان سينتهي بتوجيه اتهامات جنائية لزعيم الحزب حسن نصر الله، استجابة لوساطة من إيران في أثناء التفاوض على الاتفاق مع طهران بشأن برنامجها النووي.

أشارت مجلة "فورين أفيرز" وموقع "بوليتيكو" الإخباري الأميركي إلى أن تحقيقات "مشروع كساندرا" توصلت إلى أن حزب الله يحتكر تجارة الكوكايين في العالم، وبرع في غسل أمواله القذرة منها.

وذكر مصدر أن التحقيقات وصلت إلى مرحلة توجيه اتهامات جنائية إلى قيادات عليا في حزب الله، خصوصًا أمين عام الحزب حسن نصر الله، وعبدالله صفي الدين، ممثل الحزب لدى إيران.

تعتقد دوائر الأمن الأميركية أن صفي الدين الذي تصله بنصرالله صلة قربى، هو المسؤول في الحزب عن عمليات تهريب الكوكايين وتبييض الأموال.

فرنسا... ودول أخرى

في أوائل يناير الجاري، كشفت صحيفة "لو نوفيل أوبسرفاتور" الأسبوعية الفرنسية عن ضلوع خلية لبنانية بتهريب المخدرات وتبييض الأموال في أوروبا عمومًا وفرنسا خصوصًا. وأصدر المدعي العام الفرنسي قرارًا بإحالة شبكة من 15 شخصًا تتعامل مع حزب الله على المحكمة الجنائية بتهمة الإتجار في المخدرات وتبييض الأموال والتآمر.

كمية مخدرات تم ضبطها

بحسب الصحيفة، اصدر المدعي العام في باريس قرارًا بإلقاء القبض على 15 مطلوبًا في قضية "سيدار"، الاسم الحركي لشبكة كبيرة لتبييض الأموال لصالح مهرّبي المخدرات الكولومبيين في أوروبا من خلال مصرفيين سريين من الجالية اللبنانية في أوروبا وفرنسا.

أشارت إلى أن الكولومبيين أرادوا إعادة الإتجار بالمخدرات في أوروبا وتخبئة أموالهم من خلال تحويلات سيدار، ووراء هذه الشبكة اللبنانية يتلطى حزب الله. وتؤكد التقارير أن حزب الله يحقق نحو 500 مليون دولار سنويًا من تهريب المخدرات.

وكانت دول أوروبية ضبطت شبكات للاتجار في المخدرات تعمل لحساب حزب الله، كما في هولندا في عام 2009، حيث ضبطت خلية من 17 فردًا ينتمون إلى شبكة دولية للاتجار بالمخدرات على صلة بحزب الله، تاجرت بنحو 2000 كيلوغرام من الكوكايين في عام واحد. وكشفت ألمانيا في عام 2011 عن شخصين هربا مبالغ ضخمة من عائدات تجارة المخدرات في أوروبا وسلماها إلى شخص متصل بقادة حزب الله.

حرام!

أشارت "فورين بوليسي" الخميس إلى أن توجيه اتهامات جنائية إلى كبار قادة الحزب بالتمويل يكشف علاقات الحزب الخطرة بمافيات المخدرات في أميركا اللاتينية، خصوصًا فنزويلا وكولومبيا والمكسيك، مطالبةً بإعادة فتح ملف التحقيق في فضيحة البنك اللبناني الكندي الذي كشف تنسيق حزب الله مع 300 محل لبيع السيارات المستعملة في أميركا لتبييض الأموال من خلال تصدير سيارات مستعملة إلى دول غرب أفريقيا.

كما دعت إلى تصنيف حزب الله "منظمة إجرامية عابرة للحدود"، لتضييق الخناق على نشاطاته الإجرامية في بلدان أوروبية حليفة للولايات المتحدة.

إلا أن نصر الله قال في خطاب أخير إن الاتهامات الموجهة إلى حزبه بالاتجار بالمخدرات لتمويل عمليات الحزب افتراءات لا تستند إلى وقائع. وقال: "حزب الله له موقف شرعي وديني واضح جدًا بأن الاتجار بالمخدرات ممنوع وحرام وهو من الكبائر أيضًا، ونحن نحرم الاتجار بالمخدرات حتى في مجتمعات العدو، أي للمجتمع الاسرائيلي لأن أصل الاتجار ونشر المخدرات حرام".

وتابع: "حتى الإتجار الحلال لا نقوم به لأسباب لها علاقة بالعقوبات ولأسباب خاصة بنا، على الرغم من أن التجارة أمر مباح شرعًا".

والجدير ذكره أن تاجر المخدرات الكولومبي وليد المقلد أكد امتهان أعضاء الحزب في فنزويلا إنتاج المخدرات وترويجها، بالتعاون مع مجموعات محلية شبه عسكرية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مصادر مختلفة. الأصول منشورة على الروابط الآتية:

https://www.standard.co.uk/news/london/hezbollah-agents-run-drugs-on-london-streets-a3749136.html

https://arabic.cnn.com/middle-east/2018/01/19/usa-nasrallah-hezbollah-drugs

http://www.calert.info/details.php?id=1622

