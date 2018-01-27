فرنسا تبيع خمس طائرات مقاتلة للارجنتين

باريس: اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الجمعة توقيع عقد لبيع خمس طائرات مطاردة "سوبر-ايتندار" للارجنتين وذلك اثر اجتماعه مع نظيره الارجنتيني ماوريسيو ماكري.

وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك "في المجال التجاري اشدنا بالاتفاق الموقع من وزيرينا للدفاع لبيع خمس طائرات سوبر ايتندار محدثة مع تجهيزاتها للقوات المسلحة الارجنتينية".

وكان تم سحب آخر طائرات سوبر-ايتندار من الخدمة في فرنسا في تموز/يوليو 2016. والطائرة كانت صممتها شركة داسو للبحرية الفرنسية في 1978.

وكانت الارجنتين اشترت طائرات من هذا النوع في 1979 من فرنسا واستخدم بعضها في الحرب البريطانية الارجنتينية. واغرقت احدى هذه الطائرات بارجة للبحرية البريطانية في 1982 بعد ان اصابتها بصاروخ ايكزوسيت وهو ايضا من صنع فرنسي.