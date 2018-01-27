تخفيضات على «النوتيلا» تحدث أعمال شغب بفرنسا

باريس: أدت تخفيضات كبيرة على أسعار بيع شوكولاته «نوتيلا» في سلسلة متاجر فرنسية إلى قتال وأعمال شغب بين المتسوقين.

وكانت سلسلة متاجر «إنترمارش» الفرنسية قد عرضت تخفيضاً بنسبة 70 في المائة على علب شوكولاته «نوتيلا»، ليصبح ثمنها 1.40 يورو (ما يعادل 1.74 دولار) بدلاً من 4.40 يورو، بحسب «بي بي سي».

ولم تدرك سلسلة «إنترمارش» أنها ستنشر الفوضى بهذه التخفيضات، فظهر المتسوقون يتقاتلون للحصول على المنتج؛ مما أدى إلى تدخل رجال الشرطة.

وقال أحد العاملين في المتجر: «حاولنا الفصل بين المتسوقين في الشجار حول النوتيلا، لكن لم ننجح في فصلهم».

وقال مدير أحد الفروع: إن 700 عبوة، تم بيعها في 45 دقيقة فقط من بدء العرض.

يشار إلى أن شوكولاته «نوتيلا» تحظى بشعبية كبيرة في فرنسا، حيث تباع 100 مليون عبوة منها سنوياً هناك.

وتنتج الشركة 365 مليون كيلو سنوياً، يتم استهلاكها في 160 دولة حول العالم.

وقد أسست عائلة: «فيريرو» شوكولاته «نوتيلا» في الأربعينات في منطقة بيدمونت الإيطالية، والمشهورة بإنتاج البندق.

وقالت الشركة إنها تأسف للعنف الذي وقع أمس (الخميس)، وأشارت إلى أن التخفيض قد صدر من سلسلة متاجر «إنترمارش».