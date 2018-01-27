«القط العابس» يصبح ثريا

أصبح القط «طاردار صوص» من مشاهير الإنترنت، بعد انتشار صورة له وهو عابس.

وأنشأت مالكته «تاباتا بوندسن» شركة تبيع صوره من خلال إبرام صفقات تجارية مع عدة شركات، وتدعى «غرامبي كات»، بحسب موقع «ديلي ميرور» البريطاني.

وقامت شركة «غرامبي كات»، برفع دعوى قضائية على أصحاب شركة القهوة الأميركية «غرنيد» بعد تجاوزها الاتفاق حول استخدام صورة القط في كاليفورنيا.

وبموجب الاتفاق، يحق للشركة استخدام صورة القط البالغ من العمر 6 سنوات فقط، لبيع مشروبها المثلج «غرومبوتشينو»، ولكنها لم تلتزم بنص الاتفاق واستخدمت صورة القط في الترويج لمنتجات أخرى.

وبعد فوز «غرامبي كات» بالقضية، استطاع القط الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني تعويضا في قضية «حقوق النشر».