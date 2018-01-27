السعوديون من دافوس: الطريق الى النجاح يمر بالإصلاحات

دافوس: كشف الوزراء والمسؤولون السعوديون المشاركون بمنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس آلية مواجهة السعودية لتحديثات بناء مستقبلها الاقتصادي، إذ أكدت وكيل التطوير والتخطيط لهيئة الرياضة الأميرة ريما بنت بندر أن كل تغيير فوري تطمح السعودية لتحقيقه يتطلب تحالفا من الجهود الحكومية، وتنسيقا مع الجهات الخاصة، وأضافت قائلة: «التغيير الذي يحدث في السعودية لأجلنا، وليس لكسب إعجاب المجتمعات الأخرى».

فيما أوضح وزير المالية محمد الجدعان بحسب ما أفادت صحيفة «عكاظ» إعادة تشكيل القوى في الاقتصاد المحلي، وتحويل الاعتماد على القطاع الحكومي والنفط إلى الاعتماد على القطاع الخاص بمجالاته كافة.

بدوره، أكد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي أن الطريق إلى النجاح دائما يمر بالإصلاحات، مضيفا: «نحن في السعودية على وعي بذلك، ومستعدون له في اتجاهنا لتحقيق رؤية السعودية»،

ونوه وزير الاقتصاد والتخطيط ماجد التويجري أن التقدم الذي تحرزه السعودية يعد تقدما للمنطقة بأكملها.