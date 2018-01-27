جدارية «آية الكرسي» تخطف اهتمام زوار المدينة المنورة

الرياض: خطفت جدارية وضعتها هيئة تطوير المدينة المنورة على أحد جدران بناية سكنية في «جادة قباء» اهتمام أهالي وزوار طيبة، بعد أن لفت حجمها الكبير ومضمونها القرآني وتنفيذها الدقيق الأنظار، ودفع كثيرين لالتقاط الصور الفوتوغرافية وتحولت سريعا لمعلم بارز للجادة في جهتها المطلة على الحرم.

وعلقت الفنانة التشكيلية الدكتورة ابتسام عبدالله باجبير، بحسب صحيفة «عكاظ» على الجدارية بالقول « عمل محترف زاده عظمة وجود أعظم آيات القرآن (آية الكرسي) والبالغ عدد كلماتها 50 كلمة مجموع حروفها 170 حرفا، كتبت بخط هندسي كوفي كما في المصحف العثماني، ويكمن جمالها في ربط الحاضر من خلال اختيار الخامات التي تتناسب مع الطقس الذي يشهد الحرارة والأمطار والأتربة، إضافة إلى اختيار اللون الجميل الذي لا يتغير مع أشعة الشمس والحرارة، فضلا عن الموقع المميز بجوار المسجد النبوي ضمن ممشى الزائرين إلى مسجد قباء».