سماء السعودية تشهد 3 ظواهر فلكية في يوم واحد

الرياض: تشهد سماء المملكة، الأربعاء القادم، ثلاث ظواهر فلكية للقمر تزامنت بشكل نادر معًا في يوم واحد، تتمثل في خسوف كلي للقمر (القمر الدامي) مع القمر العلاق والقمر المخادع (Blue Moon).

وقال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي بحسب صحيفة «اليوم» السعودية: «نشهد الظواهر الثلاث مجتمعة، الأربعاء المقبل، عندما يكتمل بدر جمادى الأولى وهو قريب من أقرب نقطة للأرض وهو البدر الثاني خلال شهر (يناير) وسيدخل خلف ظل الأرض بخسوف كلي.

وأضاف: عندما يكتمل القمر وهو قريب من أقرب نقطة للأرض يُطلق عليه (القمر العملاق)؛ بسبب زيادة حجمه الظاهر عن المعتاد وزيادة في إضاءته، ويتكرر هذا القمر العملاق كل 14 شهرًا، ثلاثة شهور متتالية، وعندما يكتمل القمر مرتين في نفس الشهر الشمسي يُطلق عليه (Blue Moon) كناية عن الخداع بظهور البدر مرتين في شهر واحد، وفي ظاهرة الخسوف الكلي تنكسر أشعة الشمس من الغلاف الجوي للأرض فيستمر اللون الأحمر ليصل لسطح القمر فيظهر بلون أحمر قانٍ شبيه بلون الدم، وهذا الخسوف هو الأول من اثنين خلال هذا العام، يبدأ القمر بالدخول في ظل الأرض الحقيقي الساعة 2:48 بعد الظهر ويبدأ نور القمر يتآكل خلف ظل الأرض حتى يدخل كامل قرص القمر خلف ظل الأرض الساعة 3:51م، ويبقى القمر خلف ظل الأرض في ظلام تام لمدة ساعة واحدة و16 دقيقة، فتكون ذروته الساعة 4:31م، ثم يخرج القمر من خلف ظل الأرض الساعة 6:11م، أي مدينة غربت الشمس فيها بين بداية الخسوف الساعة 2:48م إلى قبل نهايته الساعة 6:11م فيشرق القمر وهو مختفٍ جزء منه في الخسوف بنسب مختلفة حسب موقع المدينة، فيشرق في مسقط مخسوف بنسبة 100% بينما الشرقية 76% ويشرق في الرياض بنسبة 37% ويكون بنسبة 1% في مدينة الطائف.