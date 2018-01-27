مندوبة أميركا بالأمم المتحدة: لم أمارس الجنس مع ترمب!

«إيلاف» من واشنطن: نفت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي الجمعة، إن تكون مارست الجنس مع الرئيس دونالد ترمب، ووصفت هذا الأمر "بالإشاعات المثيرة للإشمئزاز والمهينة للمرأة".

وكان مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب: في بيت ترمب الأبيض" الذي صدر الشهر الجاري قال في مقابلة مع محطة إتش بي أو "إنه واثق بشكل لا يقبل الشك أن هناك علاقة حميمية بين ترمب وهالي"، موضحاً أن الرئيس كان يقضي أوقاتا طويلة بمفرده بالطائرة الرئاسية مع هالي ويناقش معها مستقبلها السياسي، خصوصاً في ظل أنباء أنها تخطط للترشح للرئاسة مستقبلا.

وقالت هالي (46 عاماً) وهي تنحدر من أصول هندية من طائفة السيخ ومتزوجة وأم لطفلين، في مقابلة مع مجلة بولتيكو "إن الإشاعات التي أثارها وولف مثيرة للاشمئزاز، وهي نموذج على احتقار المرأة التي تتبوأ مناصب مهمة". لمعاملة النساء في المناصب القوية. وأكدت "لم أتحدث مطلقاً مع الرئيس عن مستقبلي".

وذكرت "أنها تتعامل مع مثل هذه الإشاعات على مدى سنوات طويلة، خصوصاً خلال توليها منصب حاكمة ولاية جنوب كارولاينا".

واتهم ترمب بالتورط بعلاقات حميمية مع نساء حتى بعد زواجه من ملانيا عام 2005، منها علاقة مع ممثلة إباحية استمرت لمدة عام، وفقاً لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الجاري.