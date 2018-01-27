الحكومة الأردنية تضاعف أسعار الخبز

أعلنت السلطات الأردنية أن قرارها برفع الدعم عن الخبز دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم السبت.

وتأمل الحكومة الأردنية، التي لم تتخذ مثل هذه الخطوة منذ نحو عقدين، في أن تخفف الضغط على ميزانية البلاد وأن توفر نحو 70 مليون دولار.

وسيؤدي رفع الدعم إلى ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 60 إلى 100 في المئة، حيث ارتفع سعر كيلو الطحين بنسبة 60 في المئة، من 0.25 إلى 0.40 من الدينار الأردني، وتضاعفت أسعار الخبز تقريبا.

ولم تتأثر أسعار بعض أنواع الخبز.

وتقول الحكومة إنها تعتزم تعويض فقراء الأردنيين عن الزيادة في الأسعار.

وأوضحت الحكومة أنها ستطبق آلية لتخفيف آثار هذا القرار على الفقراء وخصصت مبلغ 171 مليون دينار أردني ( 241 مليون دولار) من موازنة العام الحالي تحت بند شبكة الأمان الاجتماعي التي تستهدف ايصال الدعم الى مستحقيه، لكنها لم تحدد قيمة هذا الدعم النقدي الذي ستقدمه إلى المستحقين.

وقد تسببت خطوة مماثلة قبل عقدين في إثارة احتجاجات وقلاقل في المجتمع الأردني حينها.